di

Reale Group presenta “Family Box”, un’offerta modulare su due livelli, creata per offrire una protezione contro gli infortuni, le malattie e il caso morte. I pacchetti possono essere finanziati con “Credito Più Reale”, il credito assicurativo firmato Reale Group a tasso zero. Sono previsti due livelli di copertura: Start e Top.

Il pacchetto Start prevede la proposizione di 2 prodotti: “Domino Easy” e “Overtarget”. Il pacchetto Top aggiunge “Semplicemente Ipm”.

Inoltre, è previsto un Bonus di Benvenuto alla prima sottoscrizione del pacchetto: 10 euro per il pacchetto Start e 20 euro per quello Top.

La composizione dei pacchetti è la seguente:

Per quanto riguarda DOMINO EASY, poiché il capitale assicurato varia in funzione dell’età dell’Assicurato stesso, sarà cura dell’Agente comunicare al Cliente l’entità del suo Capitale assicurato corrispondente al premio di 250 euro.

OVERTARGET prevede la copertura per Invalidità permanente da Infortunio con capitale assicurato pari a 100.000 euro.

SEMPLICEMENTE IPM, invece, prevede la copertura per Invalidità permanente da Malattia con capitale assicurato pari ad € 80.000 se il Cliente ha meno di 41 anni, mentre è pari a 60.000 euro se ne ha più di 41.

“Con Family Box abbiamo studiato le migliori garanzie per proteggere le famiglie dagli infortuni e da altri gravi eventi e ottenere il giusto sostegno economico – ha dichiarato il direttore centrale commerciale e mercato di Italiana Assicurazioni, Luca Colombano -. Vogliamo che gli imprevisti che la vita può riservare non mettano in ginocchio le famiglie, per questo abbiamo una rete di Agenti e consulenti professionisti in grado di consigliare al meglio un programma di protezione su misura per ognuno”.

Reale Group presenta Family Box ultima modifica: da