Reale Group: utile consolidato a 248,8 milioni e solvency ratio al 298% nel 2021

L’utile consolidato di Reale Group si è attestato a 248,8 milioni nel 2021, in crescita del 60% rispetto ai 155,5 milioni del 2020. Lo ha reso noto oggi la compagnia, che ha parlato di “un andamento positivo e in forte crescita rafforzando il suo impegno nella sostenibilità”.

Di seguito i risultati di Reale Group e di Reale Mutua, esaminati dal consiglio di amministrazione il 1° marzo 2022.

Reale Group

Per il 2021, il risultato di esercizio di reale group si conferma ampiamente positivo ed in linea con le previsioni:

l’ utile consolidato , calcolato secondo i principi internazionali Ias/Ifrs, si attesta a 248,8 milioni e risulta in crescita del 60% rispetto ai 155,5 milioni del 2020. Particolarmente rilevante è stato l’apporto di Reale Immobili, riconducibile in parte all’operazione di dismissione selettiva programmata di un pacchetto di immobili ad uso residenziale ed in parte al riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici del portafoglio immobiliare della società, come da opportunità fornita dal dlgs – 104/2020 cosiddetto Decreto “Rilancio”.

, calcolato secondo i principi internazionali Ias/Ifrs, si attesta a e risulta in crescita del 60% rispetto ai 155,5 milioni del 2020. Particolarmente rilevante è stato l’apporto di Reale Immobili, riconducibile in parte all’operazione di dismissione selettiva programmata di un pacchetto di immobili ad uso residenziale ed in parte al riallineamento dei valori fiscali a quelli civilistici del portafoglio immobiliare della società, come da opportunità fornita dal dlgs – 104/2020 cosiddetto Decreto “Rilancio”. La raccolta premi è in crescita del 2,3% e si attesta a 174,4 milioni di euro . In particolare, i premi dei rami danni aumentano del +3,9% mentre i rami vita registrano una sostanziale stabilità (-0,8%). Crescono in modo importante, 6,1% i rami non auto a conferma della crescente propensione delle persone a proteggersi dai rischi e della capacità delle reti di Reale Group, agenti in primis, di cogliere e dare risposta a tali esigenze.

è in crescita del e si attesta a . In particolare, i aumentano del mentre i registrano una sostanziale stabilità Crescono in modo importante, a conferma della crescente propensione delle persone a proteggersi dai rischi e della capacità delle reti di Reale Group, agenti in primis, di cogliere e dare risposta a tali esigenze. La redditività operativa danni esprime un Combined Ratio Operativo pari al 100,4% (95,3% nel 2020). Tale risultato è dovuto ad un’incidenza straordinaria di sinistri gravi nel ramo Incendio nonché a un ritorno alla frequenza di sinistrosità nel ramo auto, a partire dal secondo semestre dell’anno ai livelli pre-pandemia, accompagnata da un aumento del costo medio di indennizzo spinto dalla ripresa inflattiva.

pari al (95,3% nel 2020). Tale risultato è dovuto ad un’incidenza straordinaria di sinistri gravi nel ramo Incendio nonché a un ritorno alla frequenza di sinistrosità nel ramo auto, a partire dal secondo semestre dell’anno ai livelli pre-pandemia, accompagnata da un aumento del costo medio di indennizzo spinto dalla ripresa inflattiva. La redditività vita , misurata dal rapporto tra margine operativo della gestione sulle masse gestite, si conferma positiva e si attesta a 0,17% (0,18% nel 2020).

, misurata dal rapporto tra margine operativo della gestione sulle masse gestite, si conferma positiva e si attesta a (0,18% nel 2020). La componente finanziaria ha contribuito con proventi pari a 330 milioni di euro (291 mln nel 2020).

ha contribuito con proventi pari a 330 milioni di euro (291 mln nel 2020). L’ indice di solvibilità , misurato al quarto trimestre 2021, si conferma particolarmente elevato in quanto si attesta al 298% .

, misurato al quarto trimestre 2021, si conferma particolarmente elevato in quanto si attesta al . Si conferma la solidità del Gruppo: la situazione patrimoniale risulta in miglioramento con un patrimonio netto che riflette i risultati economici positivi e supera i 3,1 miliardi di euro.

Il perseguimento di una strategia di diversificazione per area di business e area geografica ha permesso al gruppo di fronteggiare e reagire alle avversità di contesto, cogliendo allo stesso tempo le opportunità offerte dai diversi mercati nei quali si opera.

“Il 2021 è stato un anno intenso, complesso e positivo. Gli ottimi risultati confermano i punti di forza del nostro Gruppo: solidità, professionalità delle nostre persone e delle nostre reti, forte dinamismo progettuale per cogliere le opportunità del mercato e far fronte alle sfide future – ha dichiarato Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua -. Oltre ai numeri di bilancio, il 2021 ha consolidato la qualità dei rapporti con tutti i nostri stakeholder (dipendenti, reti e Soci/Clienti in primis) nonché l’immagine e la reputazione del gruppo con iniziative come il Reale Hub CV-19. Centralità delle persone, forte integrazione della sostenibilità nel nostro modello di business e spinta verso l’innovazione tecnologica sono assi portanti della nostra strategia”.