Reale Mutua, acquisita partecipazione del 16% della startup innovativa Pharmercure

Reale Mutua acquisisce una quota di partecipazione del 16% della startup innovativa Pharmercure, la piattaforma online che permette di erogare il servizio di consegna a domicilio di tutti i prodotti acquistabili in farmacia, compresi i farmaci con ricetta.

Blue Assistance, la società di servizi di Reale Group leader nell’assistenza alla persona e alla famiglia, vanta un’ampia offerta di servizi in varie aree ed aggiunge ora il servizio di consegna di farmaci a domicilio offerto da Pharmercure, collaborando attivamente con la startup nello sviluppo di nuove soluzioni.

“Questa acquisizione è parte del nostro piano strategico di innovazione, chiave per lo sviluppo futuro del nostro Gruppo – ha dichiarato Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua -. Vogliamo sperimentare nuove soluzioni per servire meglio i nostri clienti, soluzioni capaci di migliorare prodotti e servizi e aumentare l’efficienza dei processi dell’assicurazione del futuro, individuando nuovi modelli e tecnologie di business e investendo in ecosistemi, partnership e startup innovative. Con l’ingresso in Pharmercure vogliamo rinsaldare e rilanciare la nostra posizione nel mondo welfare e salute mettendo a disposizione di Blue Assistance e del Gruppo un tassello fondamentale per essere leader anche nel grande mondo dei servizi”.

«”Reale Group ha creduto in Pharmercure da quando era solamente un progetto e ci ha seguiti fino a quando siamo diventanti un’azienda in rapida crescita, supportandoci con competenze, contatti ed opportunità – ha aggiunto Maurizio Campia, amministratore delegato e co-fondatore di Pharmercure -. Il Gruppo ha trovato in Pharmercure una forte affinità con i propri business e siamo davvero felici che Reale Group abbia deciso di investire fortemente in noi per perseguire i propri obiettivi”.

Reale Group è un Gruppo internazionale attivo in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Capogruppo, Società Reale Mutua di Assicurazioni, la più grande compagnia assicurativa italiana in forma di mutua e le sue controllate. Offre soluzioni e tutela a circa 5 milioni di clienti in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi; con oltre 3.700 dipendenti tra Italia, Spagna e Cile, Reale Group evidenzia una solidità tra le più elevate del mercato, testimoniata da un indice di solvibilità (Solvency II), calcolato secondo il Modello Interno Parziale di Gruppo, pari al 281,4% (Year End 2018). Reale Group nel 2018 ha chiuso con utile pari a 148 milioni di euro, con una raccolta premi di quasi 5 miliardi di euro, in crescita rispetto all’anno precedente.

Pharmercure è una startup attiva in Italia dal 2018, anno di fondazione della società. Offre un servizio di ordine e consegna a domicilio di farmaci ed ogni altro prodotto acquistabile in farmacia, compresi i farmaci con ricetta, mettendo in collegamento consumatori e farmacie attraverso un modello innovativo. Il servizio è attivo in varie città italiane con un numero costantemente crescente di farmacie partner.