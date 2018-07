Reale Mutua e C.f.c. insieme per dare forza al welfare aziendale

di

In un contesto economico in cui le risposte tradizionali ai bisogni di welfare dei cittadini risultano sempre meno adeguate, nasce una nuova partnership tra Reale Mutua, Capogruppo di Reale Group e C.f.c., Confederazione delle associazioni di imprese. L’obiettivo del sodalizio è quello di offrire una copertura assicurativa ai dipendenti delle aziende aderenti al Fondo Nazionale Intercategoriale di Assistenza Sanitaria Integrativa Sanilavoro, per le spese sanitarie sostenute a causa di infortunio o malattia.

Il Fondo Sanilavoro è stato costituito il 20 luglio 2017 da C.f.c.., Confederazione delle Associazioni di Imprese, nata a sua volta dall’unione delle confederazioni datoriali Confimea e Federterziario, e dal Sindacato dei lavoratori Ugl. Il Fondo ha la finalità di raccogliere i contributi delle aziende associate per garantire prestazioni di tipo sanitario ai loro dipendenti.

L’ offerta assicurativa ai lavoratori coinvolti comprende, a mero titolo esemplificativo, la copertura delle spese per ricoveri, rimborso del ticket per accertamenti diagnostici e Pronto Soccorso, prestazioni odontoiatriche, visite specialistiche, check up ematochimico, pacchetto maternità e molte altre valide e utili garanzie.

“Prendersi cura del benessere dei lavoratori significa sostenere lo sviluppo imprenditoriale delle Pmi che generano valore e contribuiscono alla crescita del nostro Paese – ha commentato Andrea Bertalot, vice direttore Generale di Reale Mutua -. In un momento in cui il sistema di welfare pubblico è sempre più in difficoltà, Reale Mutua è fiera pertanto di entrare in sinergia con C.f.c. per continuare a svolgere la propria funzione sociale,come Compagnia, ma soprattutto come Mutua. L’attenzione infatti che in ottica welfare rivolgiamo alle persone rappresenta i valori e la dedizione che da sempre caratterizzano la nostra attività”.

“La nascita di Sanilavoro è certamente un obiettivo di grande spessore perseguito dal sistema di imprese che rappresentiamo – ha commentato Roberto Nardella, presidente di Sanilavoro -. In quanto non solo è il completamento di un percorso di nuovi modelli contrattuali ai quali ho sempre creduto e che intendo, ovviamente, perseguire, ma soprattutto è un forte segnale di energia organizzativa, potendo a questo punto costruire realmente uno strumento gestionale di eccellenza per un welfare contrattuale innovativo e arricchito dalla forte sinergia con Reale Mutua, quale partner operativo che offre ampie e elevate garanzie di solidità per fare di Sanilavoro una realtà leader di mercato”.

