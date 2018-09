Reale Mutua acquisisce una quota di Yago

di

Reale Mutua, già suo partner assicurativo, acquisisce oggi anche una quota di partecipazione del 19,9% della startup innovativa Yago s.r.l. che ha sviluppato Auting.it, la piattaforma online che permette di prendere in prestito (a pagamento) auto possedute da terzi.

L’iniziativa è nata dall’idea che l’automobile di proprietà sia poco sfruttata e, in media, inutilizzata per il 90% del tempo. Gli utenti di “Auting”, tramite il relativo sito internet, possono mettere a disposizione la propria auto a breve termine, con il riconoscimento di una tariffa per ogni giorno di utilizzo dell’auto da parte di un altro utente, riducendo in questo modo i costi di gestione. Gli utenti possono inoltre utilizzare le auto di proprietà di altre persone, inserite sulla piattaforma, avendo a disposizione un’ulteriore possibilità di mobilità.

“Abbiamo creduto nel valore di questa piattaforma fin dalla sua nascita offrendo come partner assicurativo una specifica copertura a tutela sia del driver sia del proprietario del veicolo – ha dichiarato Matteo Cattaneo, head of innovation & corporate strategy Reale Group -. La collaborazione con Auting nasce nell’ottica di offrire ai nostri soci/assicurati soluzioni innovative per la mobilità e la sostenibilità, rafforzando ulteriormente il posizionamento di Reale Group nel mondo della sharing economy”.

“Questa acquisizione è parte del nostro piano strategico di innovazione, chiave per lo sviluppo futuro del nostro Gruppo – ha dichiarato Luca Filippone, direttore generale di Reale Mutua -. Vogliamo esplorare e sperimentare l’assicurazione del futuro, individuando nuove tecnologie e nuovi modelli di business e investendo in ecosistemi, partnership e startup innovative come Yago”.

