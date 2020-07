Realizza, siglata partnership con REplat

Realizza, la prima rete in Italia di property finder, ha aderito nelle scorse settimane al network Mls Agent RE. Questa partnership, spiega una nota, “incrementa le potenzialità di Realizza, partecipata di Hgroup s.p.a., in quanto Agent RE connected to REplat è il Multiple listing service nr. 1 in Italia e permetterà alla sua rete di Property Finder di incrementare ulteriormente le sue potenzialità di combinare domanda e offerta nel settore immobiliare”.

Agent Re, continua la nota, è un software innovativo in grado di gestire un gigantesco database condiviso di immobili, venditori e acquirenti profilati in continuo aggiornamento e riservato ai soli agenti immobiliari. L’efficace sistema di matching automatico permette di trovare l’immobile giusto o l’acquirente perfetto in modo semplice e veloce.



Nonostante la giovane età Realizza ha già dimostrato un notevole potenziale (ad oggi conta una rete di oltre 100 collaboratori su tutto il territorio nazionale) e interpreta alla perfezione l’attività di property finding mettendo a disposizione di tutti gli aderenti al network Mls Agent RE il proprio portafoglio di immobili certificati (senza chiedere storni di commissioni).



Questa collaborazione arricchisce entrambe le reti mettendo in condizione gli agenti immobiliari che ne fanno parte di effettuare compravendite e locazioni con immobili e clienti anche su tutto il territorio nazionale.

Realizza può inoltre contare su una clientela altamente profilata e dotata di una predelibera di mutuo e quindi già pronta e disponibile per la chiusura dell’operazione, grazie a Credipass, società di mediazione creditizia di Hgroup.



Sia Realizza che Agent RE lavorano basandosi su un codice etico immobiliare per operare in massima trasparenza e tutela nel rispetto del cliente. Un sodalizio che mira a rendere il percorso di compravendita sempre più rapido, sereno e customer friendly.



“L’ingresso di Realizza accresce le potenzialità del nostro Mls che, oltre a far collaborare con regole univoche e chiare centinaia di agenti immobiliari in tutta Italia, è l’unico sistema in grado di garantire un futuro solido alla categoria – ha sottolineato Vincenzo Vivo, responsabile della rete Mls Agent RE -. Condividendo in MLS incarichi immobiliari di vendita e acquisto, professionalità ed esperienza, infatti, gli agenti hanno la possibilità di ampliare il proprio portafoglio clienti e di approcciare altri settori, diversi da quello residenziale, presenti sul

mercato come, ad esempio, le attività industriali, le case vacanza, la locazione, il settore alberghiero fino alla gestione di grandi operazioni immobiliari”.



“L’adesione al network Mls Agent RE è parte del naturale processo di evoluzione per una azienda di property finding come Realizza, fortemente orientata alla collaborazione che metterà in condivisione incarichi di vendita in esclusiva di immobili certificati tramite il fascicolo VerifiCasa, creato in collaborazione con Cerved, e di clientela già profilata con predelibera di mutuo. La nostra potenzialità di crescita aumenta in modo esponenziale grazie a questa nuova ed entusiasmante partnership con una realtà del calibro di REplat”, ha aggiunto Paolo Pennacchio, direttore generale di Realizza.