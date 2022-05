Recruitment e accesso al credito, la doppia anima del nuovo sito di 24Max

“In un momento di mercato particolarmente sfidante, abbiamo investito ulteriormente in tecnologia per accompagnare i nostri clienti in una delle operazioni finanziarie più importanti della loro vita, ovvero l’acquisto di una casa”. Così Riccardo Bernardi, chief development officer di 24Max racconta il lancio del nuovo sito aziendale, che si presenta in una release completamente rinnovata, sia nello stile, sia nei contenuti, per rispondere anche in rete a quella che da sempre rappresenta la mission della società di mediazione creditizia del gruppo Remax: facilitare l’accesso al credito.

La nuova release del sito, in particolare, è strutturata per rivolgersi ai due target di 24Max: da un lato, gli utenti finali, ovvero i privati che intendono sottoscrivere un mutuo immobiliare; dall’altro, i professionisti del settore che vogliono entrare a far parte del network della società di mediazione creditizia.

Le novità per gli utenti

La navigazione degli utenti finali parte dalla home page dove, in primo piano, è disponibile il nuovo preventivatore online, ulteriormente potenziato per essere ancora più preciso e affidabile. Uno strumento che permette di calcolare anticipatamente il mutuo più adatto alle esigenze del cliente in base a valori quali importo, durata e tipologia di tasso.

A seguire una panoramica dei servizi offerti da 24Max, che, oltre ai mutui, includono prestiti, cessioni del quinto e credito alle imprese.

Tra le novità, il motore di ricerca “Trova il credit specialist più vicino a te”. Selezionando la regione e la provincia di appartenenza, l’utente finale ha accesso ai contatti diretti dei credit specialist 24Max operativi in prossimità, potendo avviare da subito una prima consulenza via email.

Il nuovo sito, inoltre, offre ai privati una prima panoramica di informazioni relative alle diverse soluzioni creditizie per specifici progetti immobiliari: dal mutuo per l’acquisto a quello per le ristrutturazioni, dai mutui green per immobili con particolari requisiti in termini di risparmio energetico, alle agevolazioni per gli under 36.

Ampio spazio dedicato anche ai prodotti che vanno ad ampliare la gamma di soluzioni finanziare proposte da 24Max ai privati: dalla liquidità immediata per prestiti personali alla cessione del quinto. E ancora, soluzioni di accesso al credito per supportare l’attività di partite Iva, liberi professionisti e pmi, che comprendono leasing, mutui e prestiti messi a punto in base alle singole esigenze dai credit specialist in collaborazione con partner specializzati.

Le novità per i credit specialit

L’utenza professionale è suddivisa in broker, titolari di un’agenzia immobiliare interessati ad integrare il servizio di mediazione creditizia all’interno della propria struttura, e consulenti che vogliono entrare a far parte del network di credit specialist di 24Max. A loro, il nuovo sito offre l’inedita possibilità di candidarsi direttamente online inviando il proprio curriculum vitae.

Ampio spazio anche all’attualità, con un nuovo blog ricco di contenuti esclusivi. A partire dal Credit report trimestrale elaborato dall’ufficio studi di 24Max, passando per la rassegna stampa, fino ad articoli di carattere generale relativi al mondo finanziario, con notizie particolarmente incentrate sul tema dei mutui e della mediazione creditizia. Qui agli utenti viene offerta un’esperienza interattiva con la possibilità di lasciare il proprio commento.

“Nella progettazione del nuovo sito abbiamo in particolar modo puntato su un nuovo percorso di navigazione all’insegna del recruitment – aggiunge Marco Boidi, head of sales network di 24Max -. Il nostro obiettivo per il 2022 è infatti quello di raggiungere quota 140 agenti, consolidando la crescita già messa a segno nel 2021 per superare nell’anno in corso i 200 milioni di euro di erogazioni e i 5 milioni di fatturato”.