Relabora (Hgroup) acquisisce iRealtors, startup che offre servizi tecnologici agli agenti immobiliari

Relabora, la società del gruppo Hgroup specializzata nei servizi tecnologici dedicati al mondo immobiliare, ha incorporato la startup genovese iRealtors, creata da Federico Pagliuca e seguita dal partner strategico Connectia.

Relabora arricchisce l’esclusivo VerifiCasa, realizzato con Cerved Group per certificare e qualificare gli immobili, acquisendo non solo il software iRealtors, ma anche l’innovativa tecnologia.

Tecnologia che sarà integrata anche nei già avanzati sistemi di “Credipass” e “Medioinsurance” a beneficio degli oltre 700 promotori creditizi e 70 dipendenti che operano presso le due aziende di Hgroup.

In questo modo Relabora implementa e completa la gamma di servizi dedicati ai professionisti del Real Estate consentendo mediante un’unica app (per smartphone e tablet) la sottoscrizione a distanza della modulistica, l’adempimento delle formalità in materia di privacy e antiriciclaggio, l’accesso alle visure on line e la creazione di un archivio

digitale, solo per citare alcune funzionalità.

Tramite questa aggregazione Relabora si propone come il principale fornitore di servizi tecnologici dedicati agli agenti immobiliari.

L’operazione si completa con l’acquisizione da parte di Federico Pagliuca di una quota societaria di Relabora e con il suo ingresso nel cda con la carica di amministratore delegato. Il riassetto societario vede anche la nomina di amministratore delegato di Roberto Di Domenico, già responsabile commerciale. Lo studio Kbl Law, nelle persone degli avvocati Daniele Costa e Roberto Alma, ha assistito iRealtors durante le operazioni di acquisizione.

“iRealtors ha realizzato uno strumento straordinario e unico nel panorama italiano per supportare l’attività degli agenti immobiliari, l’integrazione in Relabora ci consente di fornire una piattaforma di servizi integrati ad alto tasso tecnologico con l’obiettivo di semplificare e

qualificare l’attività degli operatori. Le intuizioni di Federico Pagliuca e del suo team, cui diamo il benvenuto, potranno ora essere supportate da un gruppo leader di mercato come Hgroup, attivo da tempo nel mondo dei servizi digitali per il Real Estate attraverso l’altra importante partecipata Casashare. Stiamo già lavorando già lavorando a nuovi progetti ed

all’integrazione con il VerifiCasa”, ha sottolineato Enrico Quadri, presidente di Relabora e

amministratore delegato di Hgroup.

“Siamo orgogliosi dell’ingresso in Hgroup. L’acquisizione ci permette di portare il nostro Know How in un gruppo affermato e che si posiziona come attore principale del Real Estate Italiano. Sono sicuro che con la nostra Vision raggiungeremo grandi risultati a beneficio degli agenti immobiliari”, ha aggiunto Federico Pagliuca.