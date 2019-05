Relabora partecipa alla convention Cerved Next in qualità di partner ufficiale

Dopo la produttiva collaborazione con Cerved Group s.p.a. che ha dato alla luce l’innovativo VerifiCasa, il fascicolo che a tutti gli effetti “certifica” la rogitabilità di un immobile, Relabora parteciperà all’annuale convention Cerved Next in qualità di partner ufficiale con uno stand dedicato.

Durante l’evento sarà possibile chiedere informazioni e effettuare simulazioni VerifiCasa per provare con mano la semplicità di gestione e la completezza dei dati di questo strumento versatile e che racchiude al suo interno tutte le verifiche sulla regolarità giuridica e amministrativa dell’immobile, sul reale valore di mercato, i titoli di proprietà e tutte le caratteristiche e certificazioni tecniche e prestazionali. Tutto quello che serve per la compravendita immobiliare è già all’interno del fascicolo e sarà disponibile in soli 5 giorni dalla richiesta.

La società parte di Hgroup è anche impegnata in un road show nelle principali città italiane per presentare VerifiCasa sia agli agenti immobiliari, grazie al legame con la Fimaa, Federazione italiana mediatori agenti d’affari, che ai privati. Dopo Bergamo, città di nascita di Relabora, Arezzo e Genova toccherà a Milano, Roma, Reggio Emilia, Brescia, Bologna e molte altre.