Relabora prosegue il suo road show nelle principali città italiane

Relabora, la società del gruppo Hgroup specializzata nei servizi tecnologici dedicati al mondo immobiliare, dopo la pausa estiva ricomincia il suo road show nelle principali città italiane.



Saranno eventi di presentazione e approfondimento dedicato agli innovativi strumenti VerifiCasa realizzato in collaborazione esclusiva con Cerved Group s.p.a. e iRealtors, duranti i quali sarà presente anche un nuovo modulo dedicato a Casashare.



Gli incontri hanno come obiettivo quello di rispondere a domande sempre più frequenti ed incalzanti, come ad esempio: “Quali tecnologie accompagneranno il lavoro dell’agente immobiliare nel prossimo futuro? Portali, servizi digitali e nuovi strumenti di gestione per documenti e contratti sono destinati a cambiare il settore del Real Estate?”.



Chi si ferma è perduto nell’era del Proptech, diventa imperativo essere al passo con i tempi e soprattutto con le tecnologie che permettono di dare valore e di far crescere la propria figura professionale, aiutandoci a districare la matassa delle incombenze burocratiche e delle scadenze.

I partecipanti saranno guidati in un tour completo su tutte le nuove funzionalità e i vantaggi di questi strumenti unici dedicati ai professionisti del Real Estate che ti consentiranno di:

● Acquisire più incarichi dai clienti

● Aumentare la produttività e ottimizzarne la gestione

● Semplificare e facilitare le formalità burocratiche (archivio digitale, contrattualistica, certificazioni, antiriciclaggio e molto altro)

● Digitalizzare l’agenzia sfruttando e integrando web, app e big data

● Qualificare i servizi offerti, garantendo la piena sicurezza di tutte le transazioni immobiliari

Di seguito le date confermate di settembre del road show di Relabora:

● 17/09 Genova

● 18/09 Napoli

● 19/09 Vicenza

● 20/09 Trento

● 24/09 Brindisi

● 25/09 Lecce

● 26/09 Reggio Emilia

● 27/09 Padova

● 27/09 Mestre



A breve saranno disponibili anche le date di ottobre.