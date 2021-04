Remax celebra 25 anni di attività e annuncia la convention nazionale

Remax celebra quest’anno il suo 25esimo anniversario e organizza per il 26 maggio la convention nazionale 2021, intitolata “Re/Act – Think/Max”, che per la prima volta avrà luogo sulla piattaforma proprietaria Digital Loft, destinata all’organizzazione di eventi in streaming per diversi stakeholder.

Fondata nel 1973 da Dave e Gail Liniger negli Stati Uniti, Remax è approdata in Italia nel 1996 grazie alla lungimirante vision di Dario Castiglia, tutt’oggi alla guida del network immobiliare. Anno dopo anno il franchising ha rafforzato la sua presenza a livello mondiale, raggiungendo 115 Paesi con più di 8.000 agenzie in cui operano 130.000 consulenti immobiliari affiliati. In Italia Remax si è distinta nel panorama dei gruppi immobiliari in franchising in termini di velocità di crescita ed espansione sul territorio nazionale. Ad oggi il gruppo annovera un network composto da oltre 500 agenzie e più di 5.000 agenti operativi in 19 regioni.

Con un fatturato aggregato di 80 milioni messo a segno nel 2020, anno caratterizzato da una flessione generale del mercato immobiliare, Remax Italia si conferma in controtendenza, guadagnando quote di mercato. Il gruppo si pone l’obiettivo di incrementare del 20% il giro d’affari complessivo nel 2021. Andamento crescente anche in ambito di reclutamento, con una previsione di aumento degli affiliati del 20% su base annuale.

“Un successo derivante dall’esclusivo modello di business basato sullo studio associato in cui vige la formula ‘win-win’ – spiega una nota della società -. La forza del network Re/Max è il network stesso: agenti e broker collaborano sinergicamente tra loro, offrendo ai clienti un carnet di proposte molto ampio e consulenza professionale con l’ausilio dei più avanzati strumenti tecnologici”.

La tecnologia è un asset strategico di Remax, che “punta sulla digitalizzazione del processo di vendita mettendo a disposizione della rete gli strumenti più evoluti per garantire ai clienti una customer experience sempre più confortevole in tutte le fasi della trattativa. Inoltre, a tutto il network di agenti e broker viene offerta la possibilità di accedere a programmi formativi d’eccellenza erogati da Re/Max University in collaborazione con prestigiosi istituti universitari”.

Ulteriore plus del gruppo è l’attività svolta dal centro studi, che mette a disposizione del network in tempo reale informazioni qualitative e quantitative, con focus puntuali sull’andamento dei prezzi e sulle tendenze delle diverse aree geografiche e dei desiderata di venditori e compratori