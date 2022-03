Remax, dal 4 al 6 aprile a Bologna la convention 2022

Torna in presenza nel 2022 la convention Remax, che si terrà dal 4 al 6 aprile presso il Volvo Congress Center di Bologna. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 1.000 professionisti dell’immobiliare affiliati al gruppo che giungeranno da tutta Italia, isole comprese.

Durante l’incontro si parlerà in primo luogo dei risultati messi a segno nel 2021, anno nel quale Remax ha registrato un incremento del fatturato aggregato del 36 % rispetto al 2020, superando i 110 milioni di euro, e una crescita dei volumi transati del 38 %, per un importo pari a 3,6 miliardi di euro a fronte di circa 26.000 transazioni, anch’esse in aumento rispetto al 2020 (+33 %), ma anche al 2019 (+26 %).

Sarà inoltre l’occasione per concentrarsi sugli obiettivi per il 2022 della società di franchising immobiliare, che punta a superare le 500 agenzie operative in Italia e a potenziare ulteriormente la rete, raggiungendo quota 5.500 agenti affiliati.

“Le persone sono il nostro più grande valore. Per questo in Remax crediamo fermamente che sia fondamentale investire nella costante formazione dei nostri affiliati, e dotarli di strumenti tecnologici, di marketing, comunicazione, promozione del brand, al fine di essere altamente competitivi”, afferma Dario Castiglia, ceo e founder Remax Italia, che sarà protagonista della cerimonia di apertura della xxv convention insieme a uno special guest ancora top secret.

Castiglia darà il via alla 3 giorni che vedrà l’alternarsi di sessioni formative multiple per broker, manager e consulenti e di momenti leisure finalizzati al networking e alla condivisione. Da sempre, infatti, la convention Remax rappresenta un’occasione unica per stringere nuovi contatti e far nascere nuove occasioni di collaborazione tra gli agenti di tutta Italia “perché la forza del network è il network stesso: agenti e broker collaborano sinergicamente tra loro”, precisa un comunicato stampa.

“Secondo i nostri criteri qualitativi l’agente immobiliare perfetto è, non solo molto preparato e costantemente aggiornato, ma capace di valorizzare l’appartenenza a un’importante organizzazione come la nostra per acquisire il mandato per i migliori immobili sul mercato, potenziando le proprie performance grazie alla collaborazione sinergica con il network, sia a livello nazionale sia internazionale”, prosegue Castiglia.

Nel corso della convention si terrà infine la cerimonia delle premiazioni degli affiliati e delle agenzie che si sono distinti nel corso del 2021 per crescita, produzione e risultati.