Remax: agenti immobiliari, 27 ottobre evento aspiranti imprenditori

Mercoledì 27 ottobre Dario Castiglia, ceo & founder di Remax Italia, nel corso dell’evento digitale “New broker generation” guiderà gli aspiranti broker alla scoperta del mercato immobiliare del futuro e dei vantaggi derivanti dall’affiliazione al network, che quest’anno festeggia il 25esimo anniversario di attività nel nostro paese.

“In un contesto sempre più competitivo, frammentato e digitalizzato, assistiamo a una vera e propria crisi del modello organizzativo classico a favore di formule innovative come la nostra, basata sul franchising e sullo studio associato”, commenta Castiglia.

Il modello Remax, spiega la società in un comunicato stampa, “con la sua filosofia win win, è infatti unico sul mercato. Da un lato, il franchising assicura razionalità organizzativa e la creazione di economie di scala, offrendo ai broker vantaggi competitivi quali formazione manageriale continua e strumenti tecnologici e di marketing per creare un’attività di successo fin dalla fase di start up. Dall’altro, la formula dello studio associato, basata sulla collaborazione tra professionisti e sulle sinergie tra broker e consulenti, garantisce indiscussi vantaggi in termini di flessibilità e competenze, favorendo la massima penetrazione del mercato e un costante incremento degli utili”.

Durante l’evento, un focus particolare verrà riservato alle nuove sfide che ogni agenzia immobiliare è chiamata ad affrontare e che richiedono strumenti sempre più innovativi, come quelli che il network internazionale Remax mette a disposizione dei propri affiliati. Tra questi, Digitaloft, la piattaforma eventi creata per rendere unica l’esperienza di eventi digitali e phigital e che farà da scenario anche all’appuntamento del 27 ottobre; Remax Hal, software proprietario per la valutazione di immobili in fase di acquisizione e non solo; Max/connect, l’app relazionale che mette in contatto il cliente, sia esso acquirente o venditore, con il proprio consulente di fiducia; Remax Book, che offre documenti e informazioni necessarie per una vendita senza pensieri e un acquisto consapevole. E ancora, ImmoViewer, il software 3D per organizzare visite virtuali e tour online, e i corsi proposti da Remax University, un fitto programma formativo che segue l’affiliato durante la sua “vita professionale” fin dal primo giorno.