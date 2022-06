Remax Italia premiata ai “Franchising key award 2022”

Remax Italia si è aggiudicata il primo premio della categoria “Miglior franchisee proposto dal franchisor” del Franchising key award 2022. Il riconoscimento, giunto alla sua quarta edizione, è promosso da Federfranchising-Confesercenti e premia i progetti più innovativi del franchising italiano ed internazionale in 5 categorie.

A qualificarsi per Remax è stato Raffaele Bisceglia, broker di Remax Class, realtà multiple office affiliata a Remax Italia sin dal 2006.

Premiato al termine del convegno “New Retail Trends”, organizzato in occasione dell’assemblea annuale della Federazione tenutasi lunedì 27 giugno 2022 a Milano presso l’Auditorium Giorgio Gaber del Grattacielo Pirelli, Bisceglia è stato votato all’unanimità dalla giuria composta da giornalisti ed esperti in ambito franchising ed innovazione. “I giurati, in particolare, hanno scelto l’imprenditore Bisceglia apprezzando gli importanti risultati di crescita e sviluppo del business ottenuti all’interno del franchising – si legge in un comunicato stampa della società -. Secondo la giuria, infatti, lo sviluppo di una rete è determinato dalla stretta sinergia tra il franchisor e il franchisee che, con il proprio successo imprenditoriale, contribuisce a far crescere l’immagine stessa del franchising”.

La candidatura di Raffaele Bisceglia è stata promossa direttamente da Remax Italia, che annovera Remax Class tra le 30 migliori agenzie del network operative sul territorio nazionale, “riconoscendone l’eccellenza in termini di gestione, produzione, fatturato, crescita e sviluppo. Una realtà che incarna pienamente i valori del brand sin dall’apertura, 16 anni fa, della prima agenzia Remax Class. Attualmente lo staff guidato da Bisceglia conta oltre 140 professionisti affiliati, operativi in 7 diverse sedi dislocate a Milano e hinterland”.