Remax Italia: Sara Bianchi nuova cfo & hr

Sara Bianchi entra nell’organigramma aziendale di Remax con il duplice incarico di chief financial officer (cfo) e di responsabile human resource (hr). Riporterà direttamente al ceo & founder Dario Castiglia e si occuperà di gestire e sovraintendere le divisioni functional areas, business & financial controlling, hr department, cao & payroll e regional administration per tutte le società del gruppo.

Laureata in economia e commercio all’Università Cattolica di Milano e con un diploma di business japanese conseguito presso l’Università Bocconi, Sara Bianchi ha maturato una significativa esperienza presso importanti realtà multinazionali, che spaziano dal settore manifatturiero a quello energetico. Dopo aver intrapreso la carriera professionale in Mitsui & co Italia SpA, dove ha ricoperto, in aggiunta alle sue mansioni contabili-amministrative, anche il ruolo di amministratore di sistema e responsabile dei sistemi informativi aziendali, Bianchi è stata responsabile amministrativo e controller per Tetra Pak Hoyer. Nel 2000 l’arrivo in Electra Italia SpA, operatore di riferimento nel mercato energetico italiano, con l’incarico di administration manager & hr, e quindi in BKW, gruppo svizzero attivo nel settore della produzione di energia elettrica, dove in oltre 10 anni ha ricoperto diversi ruoli tra cui finance & treasury manager e hr director. Più recente l’esperienza di General Manager in Lagfin SCA, holding finanziaria del gruppo Campari, fino ad approdare per la prima volta nel mondo del franchising immobiliare con l’ingresso in Remax Italia.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto in RE/MAX a Sara. La sua vasta esperienza di alto profilo e la sua visione internazionale la rendono un eccellente ‘acquisto’ per il nostro team – commenta Castiglia -. La nomina di Sara è un’ulteriore conferma del nostro impegno nell’attrarre i migliori talenti per supportare il nostro percorso di crescita“.

“Durante la mia carriera ho spaziato in settori eterogenei con l’obiettivo di acquisire esperienze poliedriche – dichiara Bianchi -. Il modello di business innovativo e la solidità del brand RE/MAX mi hanno subito colpita e ho colto la sfida di portare il mio know how in un mercato per me inedito ma fortemente stimolante, entrando a far pare di un’azienda con progetti di sviluppo ambiziosi”.