Remax lancia il black friday nell’immobiliare

Il black friday arriva anche nel comparto immobiliare. A lanciarlo è Remax Italia, che dal 19 al 29 novembre proporrà una selezione di immobili residenziali a un prezzo speciale. Concluso il periodo dedicato, il costo tornerà ad essere quello dell’incarico, ovvero l’ultimo prezzo di vendita prima dell’inizio della promozione.

“Il black friday Remax è un’iniziativa senza precedenti per il settore del real estate italiano. Il gruppo, attraverso le proprie agenzie e consulenti immobiliari, riserverà interessanti vantaggi sia per gli acquirenti, sia per i venditori. Da un lato, infatti, chi cerca casa avrà la possibilità di acquistare l’immobile dei propri sogni rapidamente e a un prezzo eccezionale. Dall’altro, chi vende potrà usufruire di un’occasione unica per ridurre sensibilmente i tempi di compravendita”, si legge in un comunicato stampa.

“I nostri venditori propongono un piano di marketing in fase di acquisizione dell’immobile e queste promozioni nascono per dare maggiore visibilità alla fiducia che i clienti ripongono noi. Inoltre, offrono un plus anche a chi si rivolge al nostro network per acquistare casa”, spiega Dario Castiglia, ceo & founder di Remax Italia.

Il gruppo immobiliare in franchising, che festeggia il 25esimo anno di attività, è presente con oltre 450 agenzie e più di 4.600 agenti affiliati operativi in 20 regioni.