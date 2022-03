Remax nomina Marco Aliprandi head of legal

Marco Aliprandi è il nuovo responsabile dell’ufficio legale del gruppo immobiliare in franchising Remax Italia. Già operativo dal 2018 all’interno dell’ufficio affari legali del network con il ruolo di legal counsel prima, e legal & corporate affairs officer poi, Aliprandi assume ora l’incarico di coordinare tutte le attività del dipartimento legale che lavora, in qualità di business partner, in stretta sinergia con tutte le altre divisioni aziendali, in particolare per quanto concerne la gestione di contratti corporate con fornitori esterni e contratti core con gli affiliati al network.

L’ufficio legale in house di Remax supporta infatti l’operatività di tutti i dipartimenti interni, curandone gli aspetti legali e societari in tutte le fasi del processo strategico e gestionale, contribuendo attivamente alla costruzione del valore stesso dell’azienda. Inoltre, svolge attività di corporate governance per tutte le altre società del gruppo, quali Remax corporate, 24Max e Promore.

“Il ruolo delle direzioni legali sta vivendo un periodo di rapida mutazione e riposizionamento all’interno delle organizzazioni aziendali, acquisendo connotazioni manageriali – ha commentato Aliprandi -. Tra gli obiettivi del dipartimento quello di orientare le scelte di business in modo tale da calcolare, ridurre ed evitare i rischi di natura legale”.

Recentemente insignita della certificazione Great Place to Work, Remax ha chiuso il 2021 mettendo a segno un incremento del fatturato aggregato del 36 % rispetto al 2020, superando i 110 milioni di euro. Crescita esponenziale pari a 38 % anche per i volumi transati che raggiungono i 3,6 miliardi di euro a fronte di circa 26.000 transazioni, anch’esse in aumento rispetto al 2020 (+33 %), ma anche al 2019 (+26 %). Con un network attualmente composto da circa 4.600 agenti in costante aumento, il franchising immobiliare punta per il 2022 a superare le 500 agenzie operative in Italia e a potenziare ulteriormente la rete raggiungendo quota 5.500 agenti affiliati.