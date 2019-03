Rendimax Assicurazioni lancia la gamma Salute

di

Rendimax Assicurazioni, la piattaforma e-commerce assicurativa di Banca Ifis nata a luglio 2018 in collaborazione con Yolo, in qualità di partner strategico e tecnologico, lancia oggi la gamma Salute: un’offerta full digital di polizze sanitarie modulabili a seconda dei bisogni e delle necessità, con copertura globale e tutela di nuclei familiari estesi (fino a 8 persone) e fino a 74 anni di età (per i neonati la copertura è free). Le coperture sono garantite dalla compagnia di assicurazione AmTrust e sviluppate con il supporto specialistico del riassicuratore rga.

“Con le nuove polizze Salute aggiungiamo un importante tassello all’offerta digitale e instant di rendimax assicurazioni, posizionandoci su un mercato complesso con un’offerta completa e pricing competitivi, su un target esteso che va dai nuovi arrivati ai nonni – ha sottolineato Andrea Galbiati, responsabile Assicurazioni di Banca Ifis -. Abbiamo disegnato polizze componibili con molteplici possibilità di estensione delle garanzie, in grado di adattarsi in qualsiasi momento ai bisogni degli assicurati e delle loro famiglie”.

“Grazie alla collaborazione con Banca Ifis, AmTrust e riga siamo riusciti a sviluppare una nuova proposta assicurativa in uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita – ha dichiarato Gianluca De Cobelli, co-founder e ceo di Yolo Group -. Al centro dell’offerta vi è un approccio pienamente customer-centric, in grado di rispondere alle esigenze del consumatore digitale che può scegliere come costruire e sottoscrivere il proprio pacchetto di protezione, in totale autonomia e in mobilità o comodamente anche dal proprio divano, attraverso lo smartphone o il pc”.

Le polizze sono disponibili già online al sito www. rendimaxassicurazioni.it, l’acquisto è interamente digitale. Cinque i prodotti “core”: Vivisano infortuni, Vivisano ricovero, SorriDente, Vivisano spese mediche e Vivisano chirurgia. Due le formule: Easy e Top con molteplici “upsell” per estendere le garanzie ad altri ambiti, come lenti e occhiali e sport agonistici. Ognuno può costruirsi la propria polizza componendola come un puzzle a incastro. I pacchetti coprono le spese per: infortunio, diarie da ricovero, cure dentali, spese mediche e interventi chirurgici. È previsto il rimborso diretto in strutture convenzionate, con servizio di prenotazione.

Rendimax Assicurazioni lancia la gamma Salute ultima modifica: da