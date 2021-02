Replat raggiunge le 100 agenzie affiliate

Replat, la seconda rete in franchising di Frimm spa, ha raggiunto e superato quota 100 agenzie immobiliari affiliate. Il centesimo punto vendita è stato aperto lo scorso 26 gennaio a Roma nel quartiere Ardeatino.

Tra gli agenti immobiliari il nome Replat è sempre stato sinonimo di “mls”. Per quasi vent’anni infatti, la piattaforma multiple listing service di Frimm, che dal 2000 permette la compravendita in collaborazione tutelata tra operatori, si è chiamata Replat.

A settembre 2018, Frimm ha deciso di trasformare il marchio Replat in una vera e propria rete in franchising, spinta dal grande successo di questo strumento riservato agli agenti, che ha prodotto 2.700 account attivi in Italia per un totale di 67.000 immobili e 319.000 clienti transitati in mls all’anno, che si traducono in una media di 8.000 compravendite in collaborazione ogni 12 mesi.

“Sapevamo che il brand Replat è sempre stato ben voluto da tutti gli agenti immobiliari che ritengono lo sharing tutelato in mls dei propri incarichi un’attività imprescindibile al giorno d’oggi – spiega Vincenzo Vivo, vice presidente di Frimm e responsabile dell’intero comparto retail dell’azienda -. Quello che non ci aspettavamo è questo bel risultato in appena 2 anni dal lancio. Un risultato che ci fa capire che il nostro parco prodotti aveva bisogno di una diversificazione”.

Il rebranding di Replat come network in franchising ha infatti portato l’azienda guidata dal presidente Roberto Barbato a rivedere il posizionamento sia di Frimm e sia del suo mls: