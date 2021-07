Res Consultin Group con il Gruppo E lancia il Kit Vulnerability Assessment

Res Consulting Group ha stretto una partnership con il Gruppo E, che opera nel comparto Ict con servizi di system service, software cloud integration e cybersecurity, con l’obiettivo di implementare sistemi e servizi di cybersecurity.

Grazie al Kit Vulnerability Assessment, l’offerta di Res Consulting Group va dalla valutazione delle strutture Ict alle eventuali azioni di remediation, sia sotto l’aspetto tecnico (svolto dal Gruppo E) sia organizzativo (a capo di Res Consulting).

“In questi mesi di crisi pandemica Covid-19, i criminali informatici hanno intensificato gli attacchi contro le imprese con conseguenti danni notevoli in materia di operatività, sicurezza e privacy – ha dichiarato Gianluca Puccinelli, presidente di Res Consulting Group -. Per prevenire tutto ciò, abbiamo messo a punto il Kit Vulnerability Assessment che consente di valutare e monitorare la struttura Ict dei nostri clienti e poter intervenire per ristabilire un livello di sicurezza adeguato. Grazie al Kit garantiamo supporto costante di prevenzione e predisposizione di azioni a rimedio, il tutto in modo efficace, sicuro, poco invasivo e a costi competitivi”.

“La Partnership nasce dalla volontà di impiegare le nostre competenze tecniche in un settore differente e in un target di imprese di medio piccole dimensioni – ha aggiunto Stefano Davitti, amministratore delegato del Gruppo E -. Grazie all’unione delle nostre competenze tecniche con le soluzioni consulenziali di Res saremo in grado di offrire un servizio di altissimo livello, proporzionale alle dimensioni aziendali, a completa protezione dei sistemi interni”.