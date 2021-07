Reviva chiude round da 300.000 euro e cerca 20 nuove figure da assumere

Reviva, la startup in Italia specializzata nella vivacizzazione delle aste immobiliari, ha chiuso un aumento di capitale da 300.000 euro. Si tratta del secondo round consecutivo di raccolta di capitale chiuso dalla startup dall’inizio del 2021: il primo, concluso a fine marzo, ammontava a 250.000 euro ed è stato riservato esclusivamente a business angels, investitori e operatori real estate.

La cifra raccolta contribuirà al raggiungimento dei prossimi obiettivi della startup, come il potenziamento degli strumenti dell’area marketing, il miglioramento della tecnologia proprietaria e, in particolar modo, del sistema di machine learning alla base dell’intelligenza artificiale utilizzata da Reviva.

“Quando abbiamo aperto il precedente Round non immaginavamo di essere così interessanti agli occhi dei Business Angel, pertanto avevamo messo un limite a 250.000 euro. Come spesso accade, però, la realtà ha superato le nostre aspettative e abbiamo ricevuto così tante richieste da parte di business angel che abbiamo deciso di lanciare subito il secondo round. La cosa importante è che molti dei nomi che sono entrati sono strategici per noi, per la loro expertise e il loro il network nel mondo finanziario”, commenta Ivano De Natale, co-founder di Reviva.

Tra le novità, la startup di vivacizzazione aste sta inoltre concludendo un importante finanziamento convertibile con una delle più importante banche italiane.

Nuova campagna di assunzioni: da 20 a 40 dipendenti

La startup prevede, inoltre, una forte campagna di assunzioni, che punta ad arrivare da 20 a 40 dipendenti entro la fine del 2021 ampliando soprattutto la divisione del marketing, del web developing e dei data scientist preposti allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Nei prossimi mesi è prevista l’apertura di 20 nuove posizioni, che saranno rivolte a: content specialist, copywriter, seo specialist, funnel specialist così come data scientist e machine learning specialist.

“Questa nuova campagna di assunzioni dimostra nel concreto la crescita che Reviva ha fatto in questi anni, ma soprattutto la voglia continua della nostra realtà di affermarsi sempre di più sul mercato, ampliando e perfezionando le nostre divisioni interne. Arrivare a raddoppiare il nostro team è sicuramente un qualcosa di ambizioso, ma che riflette il nostro animo imprenditoriale e la nostra filosofia”, conclude De Natale.