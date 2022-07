Rgi nomina Gianandrea De Bernardis presidente del cda

Il consiglio di amministrazione di Rgi Group, società indipendente di soluzioni software per il settore assicurativo europeo, annuncia la nomina di Gianandrea Edoardo De Bernardis a presidente.

In precedenza, Gianandrea De Bernardis è stato presidente del consiglio di amministrazione di Facile.it, Pasubio Spa, e ha ricoperto la carica di amministratore delegato di TeamSystem Spa per 9 anni, oltre che di presidente esecutivo e amministratore delegato di Cerved Group Spa per 13 anni. Nel corso della sua carriera, ha maturato una vasta esperienza come dirigente e manager in aziende multinazionali di alto profilo e in società di consulenza, come At&t Bell Laboratories, Wang Laboratories Intecom Inc, Saras Spa e Boston Consulting Group. Si è laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano e ha conseguito un master of business administration alla Sda Bocconi.