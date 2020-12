Rigenerazione urbana, Frimm acquista cielo terra da Generali Italia a Roma

Frimm Real Estate Investing, divisione del gruppo dedicata ai sistemi mls per l’aggregazione professionale tra gli agenti immobiliari, che ha sviluppato negli anni oltre 200 unità abitative, ha acquistato per 3.500.000 euro un edificio cielo terra da Generali Italia a Roma, in via Otricoli (zona Villa Lais) con l’obiettivo di dar nuova vita a un edificio dismesso da 4 anni realizzando al suo posto un complesso residenziale composto da 34 appartamenti di alta qualità costruttiva.

Frimm Real Estate Investing ha affidato al project manager Carlo Barbato e all’architetto Giulia Catinello la gestione dell’intera operazione una volta individuata la possibilità di acquistare il palazzo ad uso direzionale sito a Roma in via Otricoli 21 a fine 2019. Tale immobile, di circa 2.500 mq, ha avuto negli anni conduttori illustri come Banca d’Italia e la presidenza del Consiglio dei ministri. Il team ha poi condotto un’accurata due diligence e inviato l’offerta vincolante il 5 marzo scorso come richiesto dalla procedura di dismissione predisposta dal gruppo assicurativo. Ricontattati ad aprile, nonostante il momento di incertezza sui mercati, l’azienda guidata dal presidente Roberto Barbato ha deciso di confermare l’offerta inviata prima dello scoppio della pandemia.

“L’operazione di sviluppo in via Otricoli a Roma è una bella scommessa che stiamo vincendo grazie al supporto della rete di oltre 2.500 agenti immobiliari con cui collaboriamo tramite il nostro sistema mls – ha dichiarato Roberto Barbato, presidente di Frimm -. Una scommessa che ci ha permesso di mettere a segno già 9 vendite in appena 1 mese di commercializzazione”.