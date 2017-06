Righi, Fiaip: “La manovra correttiva agevola la fuga dall’Italia e l’investimento immobiliare all’estero”

di

“Quasi 50.000 pensionati sono in fuga dall’Italia e investono in abitazioni all’estero”. Così, Paolo Righi, presidente nazionale della Fiaip, Fedrazione italiana agenti immobiliari professionali.

“Dopo avere iper-tassato la proprietà immobiliare dal Governo Monti in poi, ora con un provvedimento contenuto nella manovra correttiva – denuncia Righi – ci si appresta a fare diventare imprenditori anche i piccoli proprietari di casa, che affittano gli immobili per brevi periodi e gli stessi proprietari si troveranno sempre più a dover vendere le proprie abitazioni per comperarle all’estero. Sarebbe necessario, invece, un netto cambio d’impostazione da parte del governo attuale o di quello che verrà, per risollevare un settore che vede in netta crescita il numero di privati che acquistano immobili all’estero”.

La fuga dei pensionati dall’Italia e di chi investe nel mattone straniero è un fenomeno che il centro studi della Fiaip ha quantificato in 49.000 cittadini italiani nel solo 2015.

