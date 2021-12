Rina Prime Value Services acquisisce il 75,5% di Idea Real Estate

Rina Prime Value Services, società attiva nell’ambito della valutazione e della certificazione tecnico immobiliare, con un focus sull’innovazione tecnologica e sulla sostenibilità, ha acquisito la maggioranza di Idea Real Estate (Ideare). Ideare rimarrà focalizzata sul prodotto informatico e sulle soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto, ma attraverso Rina Prime Value Services e il gruppo Rina sarà in grado di ampliare il proprio campo di azione verso una più ampia offerta di servizi con una “proposta di valore” verso i propri clienti e quelli del gruppo.

A valle dell’operazione, l’azionariato di Ideare sarà composto al 75,5% da Rina Prime Value Services Spa, al 14,5% da Paolo Vari, già amministratore di Ideare, e al 10% da Ids & Unitelm Srl, società attiva nel settore dei servizi ict alle aziende e agli enti pubblici e privati.

Il nuovo cda sarà composto dal presidente Giuseppe Lo Prete (in qualità di consigliere indipendente), da Paolo Vari che viene confermato amministratore delegato, e dai consiglieri Ugo Giordano (presidente Rina Prime), Piercarlo Rolando (ceo di Rina Prime) e Michele Sturniolo (Ids & Unitelm Srl).

Ideare è attiva nel settore relativo allo sviluppo e all’integrazione di software gestionali a servizio delle attività di asset, property & facility e agency immobiliare. In tale comparto, opera realizzando principalmente software applicativi destinati alla gestione integrata di patrimoni immobiliari.

Grazie a questa acquisizione, Rina Prime Value Services entra a pieno titolo nel mondo proptech, promuovendo la gestione integrata e digitale dei servizi di asset, property e facility management. Inoltre, l’operazione, nel più ampio contesto Rina, abilita ulteriori opportunità di creazione di valore, in sinergia ad esempio con i servizi di certificazione del gruppo.

Ideare stima di chiudere l’anno con un fatturato di 5,4 milioni di euro, vantando 312 portafogli gestiti, più di 80 clienti, e 1,5 milioni di unità immobiliari amministrate. Ideare è ideatrice e proprietaria di Reftree, sistema informatico innovativo che consente la gestione integrata di tutti i processi collegati alla gestione di un immobile. Grazie a una base dati dinamica, condivisa tra gli utenti e costantemente arricchita, consente una lettura in tempo reale di tutte le informazioni relative al patrimonio immobiliare.