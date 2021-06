Roberto Matetich, consulente e sommelier: “Mauro Baldassin, l’uomo del lavoro di squadra. L’Éros della mediazione creditizia”

SimplyWine III puntata

I protagonisti della mediazione creditizia: personaggi e vini a cui somigliano

Di strada professionale ne ha fatta Mauro Baldassin: da promotore finanziario per un’importante banca a manager di Barclays. Quindi mediatore, agente e ora amministratore delegato di Credipass, nella top ten delle società di mediazione creditizia.

Conosco Baldassin da diversi anni e la caratteristica che mi ha più colpito di lui è sempre stata la determinazione: idee chiare e focalizzate su obiettivi ambiziosi, collaborazione con i colleghi, stima reciproca e attenzione nei confronti di chi lavora con lui. Non mi sono sorpreso quando ha assunto un ruolo così prestigioso.

Baldassin e il lavoro di squadra

Al di fuori del percorso professionale, ho sempre apprezzato Mauro Baldassin per la sua essenzialità: senza necessità di apparire, è schietto come il territorio di cui è figlio e come i vini che tale territorio produce. Condivide i meriti e i traguardi con i suoi collaboratori al pari del buon vignaiolo che, nel lungo lavoro di squadra che porta dalla vendemmia alla bottiglia, distribuisce incoraggiamenti e, quando serve, rimbrotti, in egual misura.

Baldassin in un calice: l’Éros, blend di Pinot nero e Malbec

Mauro Baldassin in un calice? La risposta che sorge spontanea è… lo spritz! Da buon veneto certamente apprezza la miscela di vino bianco (spesso si usa il prosecco), bitter amaricante e seltz. Ma è una risposta troppo scontata.

In lui ritrovo le caratteristiche dell’Éros, un interessante igt veneto della provincia di Treviso, perfetto compagno di avventura sia per grigliate che per una semplice bevuta in compagnia.

Prodotto nella cantina Ornella Molon, è un blend di Pinot Nero e Malbec. Il primo conferisce le sfumature fruttate (ribes mora, ciliegia) e floreali delicate (rosa, violetta), dona acidità utile per la tenuta nel tempo. Il secondo dà personalità, colore, corpo e struttura, oltre che note speziate, al vino.

Quando caratteristiche enologiche così differenti, al pari di quelle caratteriali, si tengono insieme in un unico vino o, nel caso di Baldassin, in un’unica persona. Ne risulta un equilibrio scoppiettante e mai scontato.

Prosit!

