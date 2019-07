Salvatore Gangi lascia Eurocqs. Ad annunciarlo è stato lui stesso in una lettera inviata ai suoi collaboratori, nella quale ringrazia quelli che definisce “amici” e “compagni” con i quali ha condiviso “i momenti più belli e più intensi” della sua vita professionale.

“Dopo averla fondata nel 2005 e averla a lungo diretta, nel 2017 ho ceduto Eurocqs al Gruppo Bancario Mediolanum, con il quale condivido ideali e obiettivi di crescita – spiega Gangi a SimplyBiz -. Ora ho deciso di uscire dalla società per orientarmi verso un differente percorso professionale, voluto fortemente dalla banca. In futuro infatti continuerò a lavorare per la direzione generale del Gruppo Bancario Mediolanum, con tutto l’impegno e la professionalità di cui sono capace. Chiaramente c’è un po’ di dispiacere per la fine dell’avventura con Eurocqs, ma è come quando si accompagna una figlia all’altare: dopo averla cresciuta la si lascia andare, con un po’ di malinconia ma felice di sapere che andrà avanti nella sua vita”.