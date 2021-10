“Sapori d’autunno”, grande successo per l’edizione 2021 dell’evento di EGG Finance

Grande successo per “Sapori d’autunno”, l’evento organizzato da EGG Finance lo scorso 14 ottobre a Sorbo Serpico (Av), presso le cantine dei Feudi di San Gregorio e il ristorante Marennà.

L’iniziativa, giunta alla sua IV edizione, presenta una formula ormai consolidata: una serata di networking e socializzazione in un’atmosfera elegante e distesa. Gli ospiti si sono confrontati su nuovi progetti e idee, sorseggiando i vini delle cantine e gustando i prodotti tipici dell’eccellenza irpina, proposti nelle nuove creazioni dello chef stellato Roberto Allocca.

Dopo la visita alle cantine, i circa 40 invitati si sono lasciati alle spalle il turbinio degli affari quotidiani per parlare di business in maniera gioviale e rilassata, degustando i cocktail proposti per l’aperitivo. Durante il pasto, seduti al tavolo nel rispetto delle nomative sul covid, hanno assaporato il Campanaro 2019 dei Feudi di San Gregorio, il Gulielmus 2015 delle Tenute Capaldo e il Privilegio dei Feudi di San Gregorio.

Le principali novità e le impressioni della serata sono stati ripresi, come di consueto nelle interviste di SimplyBiz, che ha raccolto le dichiarazioni dei rappresentanti dell’Oam, di esponenti delle società di mediazione creditizia che hanno preso parte all’evento, tra le quali, Gesi Finance, Premia Finance, e Toscano Mutui.

“Siamo molto felici di aver avuto la possibilità, dopo un anno e mezzo di videochiamate e chat, di tornare a chiacchierare in un’atmosfera unica e esclusiva con i nostri ospiti”, dichiara Alessandro Palmisano, responsabile business development di EGG Finance.

Di seguito, alcune immagini della serata: