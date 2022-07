Sara Assicurazioni con Accenture per liquidare i rimborsi in tempo reale

Grazie alla collaborazione tra Sara Assicurazioni e Accenture, i clienti della compagnia di assicurazioni potranno ricevere direttamente sul loro conto corrente l’importo relativo alla liquidazione di un sinistro, seguendo le istruzioni contenute nel messaggio ricevuto via WhatsApp, sms o e-mail. Questo nuovo servizio dedicato alla clientela è il frutto della collaborazione tra Sara Assicurazioni e Accenture che, per poter digitalizzare l’intero processo di liquidazione, ha messo a disposizione la soluzione Plick, ideata dalla fintech PayDo.

L’invio di denaro avverrà attraverso la soluzione di pagamento Plick, che consente di inviare denaro a chiunque in Europa, in modo sicuro, tracciabile e senza conoscere le coordinate bancarie del beneficiario. “Per effettuare il pagamento irrevocabile, sarà sufficiente indicare il numero di telefono o l’e-mail del cliente che si intende liquidare – precisa un comunicato stampa congiunto -. Quest’ultimo potrà completare l’operazione attraverso un’esperienza digitale e sicura che riduce i passaggi da effettuare e i tempi d’attesa. Completato il processo, il beneficiario riceverà una notifica con l’esito dell’operazione sul proprio device e verrà liquidato istantaneamente”.

“Tecnologia e innovazione assumono per noi un particolare valore quando contribuiscono al miglioramento dell’esperienza dei nostri clienti, in particolare nel cruciale momento della liquidazione del sinistro. Grazie a Plick riusciremo a rendere questo passaggio semplice e immediato – dichiara Alberto Tosti, direttore generale di Sara Assicurazioni -. Insieme ad Accenture abbiamo fatto un altro importante passo avanti nel percorso di trasformazione digitale. Possiamo dire che Sara Assicurazioni oggi è pioniera in Italia di un nuovo modo di gestire i sinistri auto, grazie alla tecnologia che ci consente di velocizzare la liquidazione dei danni, a vantaggio dei nostri assicurati”.

“Siamo molto soddisfatti di aver contribuito alla transizione digitale di un classico processo di liquidazione di sinistro assicurativo – dichiara Massimiliano Colangelo, ceo di Accenture Financial Advanced Solutions & Technology -. Un’ottima esperienza cliente oggi è fondamentale per la fidelizzazione dello stesso e la tecnologia messa a disposizione di Sara Assicurazione garantisce una risposta in tempo reale utilizzando uno strumento di uso comune come il cellulare. L’innovazione tecnologica passa anche e soprattutto dai gesti resi semplici al cliente finale”.