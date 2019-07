Sara Assicurazioni, nel I semestre risultato netto di 29,2 milioni

Il consiglio di amministrazione di Sara Assicurazioni s.p.a., riunitosi in data odierna, ha esaminato la situazione economica pro forma del primo semestre 2019, funzionale alla redazione della reportistica Solvency II. La situazione, che sarà approvata successivamente con la relazione semestrale di vigilanza, evidenzia premi lordi contabilizzati, al lordo delle cessioni in riassicurazione, di 303,8 milioni di euro, in aumento del 3,3% rispetto al dato del primo semestre 2018. Il risultato netto del semestre è pari a 29,2 milioni di euro, anch’esso superiore rispetto al primo semestre 2018.

La controllata Sara Vita ha registrato nel semestre una raccolta premi di 50,5 milioni di euro, superiore rispetto ai 48,0 del primo semestre 2018, e un risultato netto pari a 4 milioni di euro, rispetto al risultato di -0,5 milioni di euro del primo semestre del 2018.

Il gruppo Sara Assicurazioni, ha dichiarato il direttore generale Alberto Tosti, “conferma la progressiva crescita del business accompagnata da una solida capacità tecnica che ci permette di conseguire risultati molto positivi e consente di proseguire con vigore sul percorso di trasformazione digitale già intrapreso. Dopo l’efficace lavoro svolto sulla modernizzazione della struttura informatica, ora in ‘full cloud’, il gruppo ha compiuto le opportune scelte per abilitare al meglio l’interazione con l’ecosistema in una logica guidata dalla filosofia della soddisfazione del cliente”.