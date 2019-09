Sara Assicurazioni sceglie Salesforce per garantire una migliore customer experience ai propri clienti

Sara Assicurazioni e Salesforce, azienda attiva nel settore del crm, hanno annunciato un nuovo accordo con l’obiettivo di sviluppare una migliore customer experience per gli agenti e gli assicurati di Sara Assicurazioni. La nuova collaborazione fa parte del percorso di trasformazione digitale avviato dalla compagnia.



L’accordo firmato tra Sara Assicurazioni e Salesforce ha l’obiettivo di mettere a disposizione della compagnia e della sua rete agenziale una piattaforma operativa che interpreta al meglio la vista a 360 gradi del cliente e centra con efficacia gli obiettivi di standardizzazione, digitalizzazione e centralizzazione degli attuali processi di business. Processi che coinvolgono non solo gli assicurati, ma tutti i clienti Sara che meritano l’eccellenza del servizio quali agenti, dipendenti e partners.



Sara Assicurazioni utilizzerà Salesforce Financial Service Cloud e Marketing Cloud per fornire agli agenti le informazioni di cui hanno bisogno per servire i propri clienti in modo più efficace, sia per lavorare sul mantenimento del portafoglio a rinnovo sia per potenziare la gestione del funnel sulle opportunità di sviluppo su clienti e prospect; inoltre, la piattaforma consentirà il ridisegno dell’anagrafica agenzie così da migliorare i processi di gestione con la rete.



Questo primo utilizzo di Salesforce consentirà di valutare l’efficacia di uno strumento centralizzato per la gestione dei processi di business tra clienti, compagnia e rete di vendita avviando, nel contempo, il processo di trasformazione culturale utile alla successiva adozione di Salesforce come strumento integrato per il customer engagement.



“Da diversi anni Sara ha intrapreso con decisione la strada della digital trasformation – ha dichiarato il direttore generale Alberto Tosti – sfruttando le tecnologie più innovative per sviluppare soluzioni orientate alla personalizzazione, intesa come attenzione e cura del cliente. Grazie alla piattaforma Salesforce, numero 1 del settore, faremo un ulteriore salto di qualità, interagendo con l’ecosistema mediante uno strumento potentissimo che potrà rivelarsi un vero e proprio vantaggio competitivo”.



“Siamo molto felici e orgogliosi che un’importante società assicurativa come Sara Assicurazioni riconosca a Salesforce questo ruolo di partner per la Digital Transformation – ha aggiunto Federico Della Casa, country leader di Salesforce Italia -. Negli anni abbiamo sviluppato una piattaforma crm completa che monitora e integra tutte le interazioni che un’azienda ha con i suoi clienti. Con la verticalizzazione per il mercato assicurativo, la piattaforma Customer 360 riesce a gestire anche le peculiarità di questo settore”.