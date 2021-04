Sara Vita lancia quattro soluzioni per l’investimento

Sara Vita, la compagnia del gruppo Sara Assicurazioni specializzata nell’area del risparmio, dell’investimento, della previdenza e della tutela, rinnova la sua offerta e lancia quattro nuove soluzioni che vanno a sostituire i prodotti a premio unico preesistenti. Con questi nuovi strumenti, la compagnia punta ad offrire una risposta assicurativa efficace e concreta nel quadro di mercato contemporaneo mettendo al centro la solidità, la prudenza e la flessibilità nella costruzione del risparmio.

“Con queste nuove soluzioni per la gestione degli investimenti mettiamo a disposizione dei clienti nuove formule per incrementare il capitale e far fruttare le proprie risorse finanziarie con una gestione prudente che non rinuncia ai rendimenti – dichiara Alberto Tosti, direttore generale di Sara Assicurazioni e Sara Vita -. La rivisitazione del catalogo prodotti Sara Vita consente una maggiore valorizzazione del risparmio e una più efficace pianificazione del futuro economico.”

I nuovi prodotti sono:

SaraInvestoBene: sostituisce Money Up e consiste in una soluzione di investimento a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, collegata alla Gestione Separata Fondo Più. Si tratta di una formula studiata per i risparmiatori che hanno l’obiettivo di incrementare il loro capitale senza rinunciare alla sicurezza e contando sulla garanzia del capitale in caso di decesso dell’assicurato. Offre ampia libertà di scelta sulla gestione del proprio investimento attraverso la possibilità di effettuare riscatti totali o parziali.

SaraMultiValore: sostituisce Sara Bi-Fuel ed è una soluzione di investimento multiramo a vita intera, a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi, collegata alla Gestione Separata Fondo Più e ai Fondi Interni Assicurativi Sara Obbligazionario e Sara Azionario. Con i suoi 4 differenti profili di investimento offre un mix variabile che si adatta a diversi obiettivi e livelli di propensione al rischio. Questa soluzione permette di investire il proprio capitale sfruttando le opportunità di crescita del mercato attraverso l’investimento in Fondi Interni di natura obbligazionaria e azionaria. Permette di contare su una componente di capitale garantito, in caso di decesso dell’assicurato, collegata alla Gestione Separata.

ContoCheVale: sostituisce SaraContoExtra ed è una soluzione di reinvestimento a premio unico collegata alla Gestione Separata Fondo Più. È rivolta a chi vuole reinvestire il capitale giunto a scadenza con una polizza di Sara Vita, utilizzando un prodotto a capitale garantito in caso di decesso dell’assicurato.

SaraCrescitaSmart 2021: sostituisce SaraCrescitaSmart, ed è una soluzione che nasce per soddisfare le esigenze di una clientela di tipo private, che ricerca un prodotto con una componente di capitale collegata a una Gestione Separata. È un prodotto di investimento assicurativo multiramo a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi, distribuito per il tramite del Broker First Advisory, specializzato nel Private Life Insurance.

Tutti i prodotti beneficiano di un trattamento fiscale privilegiato: i proventi sono soggetti ad un’aliquota variabile tra il 12,5% e il 26%.