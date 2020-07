Sara Vita lancia Saradanaio Bi-Fuel, piano di accumulo a doppia alimentazione

Una nuova soluzione che combina i vantaggi di un piano di accumulo con il dinamismo di un piano di investimento: queste le caratteristiche di Saradanaio Bi-Fuel, la nuova proposta Sara Vita pensata per chi desidera sfruttare le opportunità di crescita dei mercati finanziari senza rinunciare alla stabilità della componente a capitale garantito collegata alla gestione separata.

Saradanaio Bi-Fuel, spiega una nota, è un prodotto di investimento assicurativo a Vita Intera a premi unici ricorrenti, con la possibilità di versamenti aggiuntivi.

Saradanaio Bi-Fuel permette di gestire un portafoglio di investimenti più ampio che può essere personalizzato sia in base all’orizzonte temporale d’investimento che al profilo di rischio del cliente, che può scegliere tra:

profilo Base

profilo Bilanciato

combinazione Scelta Libera che permette di personalizzare liberamente il mix tra Gestione Separata e Fondi Interni.

Chi seleziona il profilo Base o Bilanciato può, inoltre, sottoscrivere la speciale opzione LIFE CYCLE, che ha l’obiettivo di aiutare il cliente nella gestione dell’investimento per tutta la durata del contratto.

Saradanaio Bi-Fuel, oltre alla prestazione base in caso di decesso dell’assicurato, riconosce una tutela in più in caso di eventi negativi nel corso del contratto con due prestazioni aggiuntive: prestazione potenziata caso morte e prestazione invalidità, operanti nel periodo di pagamento dei premi. Nel corso del contratto sono poi previsti dei bonus di fedeltà.

“Con Saradanaio Bi-Fuel mettiamo a disposizione dei nostri clienti un piano di accumulo e di investimento con una formula moderna – ha commentato Alberto Tosti, direttore generale di Sara Assicurazioni e Sara Vita -. È un prodotto a doppia alimentazione e quindi a doppia potenza, pensato per chi vuol dare una crescita dinamica, al proprio risparmio, valorizzandolo in un’ottica di lungo termine, senza rinunciare alla prudenza. Una soluzione intelligente che arricchisce l’offerta di Sara Vita, la compagnia del Gruppo Sara Assicurazioni specializzata nel risparmio, nell’investimento, nella tutela e nella previdenza” .