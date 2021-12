Satispay: mobile payment, +30% pagamento bollo auto nel 2021

Nel 2021 sono aumentati del 30% i pagamenti del bollo auto tramite l’app Satispay. Lo ha comunicato la fintech specializzata nel mobile payment, precisando che quest’anno sono state superate le 130.000 transazioni.

“Si conferma così il trend positivo nell’utilizzo dei servizi digitali legati al pagamento delle tasse, tra cui anche il bollo auto e moto – si legge in una nota stampa -. Una crescita trainata dall’estrema semplicità di questo servizio che permette di pagare la tassa sui veicoli evitando code agli sportelli, con un’unica semplice interfaccia d’uso per gli utenti di tutte le regioni. Satispay, integrata con PagoPa, offre la possibilità di pagare questa imposta anche all’ultimo minuto in velocità e sicurezza”.

Dario Brignone, cofounder e cto di Satispay, ha commentato: “Siamo felici di constatare che il trend di crescita del servizio bollo auto e moto si sia riconfermato quest’anno, in modo ancora più positivo. I numeri testimoniano una chiara conferma del processo di digitalizzazione dei cittadini italiani che sono sempre di più alla ricerca di soluzioni innovative in grado di semplificare la vita. Continueremo a lavorare in questa direzione”.