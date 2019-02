L’incubatore e acceleratore di imprese Seed Money investe in Locare

di

Nata dall’esperienza decennale di un gruppo di business angel, che cinque anni fa hanno dato vita a uno dei primi programmi privati di accelerazione e incubazione di startup in Italia, Seed Money ha deciso di investire in Locare s.r.l., partecipando al crowdfunding lanciato dalla startup innovativa che per prima in Italia ha iniziato a occuparsi di rent care, offrendo servizi per la locazione a 360 gradi.

“Decine di iniziative analizzate e seguite, anni di attività di mentoring e numerosi investimenti, hanno reso Seed Money uno dei team di business angel più seri ed esperti in Italia. Una lunga storia di successo, recentemente internazionalizzata e che vanta nel suo portafoglio alcune tra le più brillanti startup degli ultimi anni – spiega uno dei fondatori dell’incubatore, Francesco Zorgno -. Quello di Locare è un progetto dinamico ed estremamente interessante, che abbiamo voluto supportare dal primo momento. Ora è arrivato il momento di fare un passo in più, aderendo alla loro campagna di equity crowdfunding”.

Tra le sue varie attività Seed Money è anche advisory board di Clean B&B, società attiva nel settore degli affitti brevi e delle case vacanza, che ha sottoscritto un accordo di partnership con Locare.

“Sulla base di questa intesa Locare entrerà nel settore degli affitti brevi, sfruttando l’esperienza e i servizi di Clean B&B, con reciproco vantaggio per entrambe le società”, sottolinea Andrea Napoli, ceo di Locare.

Clean B&B cura la visibilità degli appartamenti e il flusso delle prenotazioni; si occupa dell’accoglienza e dell’assistenza agli ospiti durante il soggiorno; gestisce le pulizie e il cambio della biancheria.

