Segnalazioni operazioni sospette: online una guida ai casi d’uso e nuovi codici in vigore dall’8 marzo

Novità in arrivo per le segnalazioni di operazioni sospette (sos) da parte degli intermediari bancari e finanziari e di altri operatori finanziari e non finanziari: l’8 marzo entreranno in vigore nuovi codici e alcune modifiche nel sistema dei controlli mentre è già online la guida della Banca d’Italia e dell’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (Uif) denominata “Casi d’uso” e contenente indicazioni pratiche e alcuni esempi concreti per la redazione delle segnalazioni di operazioni sospette (sos). Lo ha segnalato venerdì 25 febbraio Bankitalia con un comunicato stampa.

La guida

Il vademecum “Casi d’uso” riporta alcuni esempi di compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette in alcune casistiche ricorrenti. Pur non costituendo una rassegna esaustiva di tutte le possibili operatività oggetto di segnalazione, i casi descritti forniscono indicazioni pratiche di immediata applicazione per le situazioni più frequenti e possono costituire un valido ausilio per la comprensione delle modalità di utilizzo dello schema segnaletico. La Banca d’Italia segnala che il documento verrà successivamente aggiornato con ulteriori fattispecie di interesse.

Per segnalare alla Uif nuove casistiche da valutare ai fini dell’inserimento nei casi d’uso è possibile scrivere alla casella servizio.ops.helpsos@bancaditalia.it e fornire una descrizione dettagliata dell’operatività di interesse e delle informazioni in possesso del segnalante.

Le fattispecie inserite nella guida riguardano:

bonifici,

operazioni effettuate da società fiduciarie;

operazioni effettuate da imprese di assicurazioni;

operazioni immobiliari;

operazioni relative a virtual asset;

operazioni relative a cessione di quote;

operazioni relative a gestione di società;

operazioni relative a giochi online;

operazioni relative a giochi su rete fisica.

Nuovi controlli e valori di dominio

A seguito delle richieste ricevute da diversi segnalanti, la Banca d’Italia e l’Uif hanno ampliato i valori di dominio previsti per alcuni campi delle segnalazioni di operazioni sospette e hanno adeguato, di conseguenza, il sistema dei controlli. Le modifiche effettuate saranno operative a partire dal prossimo 8 marzo.

La revisione dei valori disponibili ha riguardato i campi:

tipologia dell’operazione;

legami rapporto – soggetto;

alcune delle causali previste per i virtual asset service provider (VASP);

Bankitalia precisa che i controlli relativi alle operazioni che richiedono due soggetti, due rapporti e determinati legami tra soggetti e rapporti sono stati modificati.

È in corso di valutazione la possibilità di rendere bloccanti alcuni dei controlli per cui ad oggi è previsto solo un rilievo non bloccante; eventuali controindicazioni, suggerimenti o proposte possono essere inoltrate via email alla casella servizio.ops.hlepsos@bancaditalia.it.