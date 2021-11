Sella Personal Credit attiva identificazione online tramite Spid

Sella Personal Credit, la società di credito al consumo del gruppo Sella, ha siglato una partnership con l’identity provider Namirial per consentire ai propri clienti di essere identificati digitalmente durante la sottoscrizione della documentazione contrattuale senza doversi recare in succursale ed evitando l’utilizzo della carta.

Grazie alla partnership con Namirial, i clienti che richiederanno un finanziamento con rimborso tramite trattenuta diretta della rata su busta paga o pensione, potranno infatti utilizzare la loro identità digitale per essere identificati in fase di firma documenti. Dopo aver accettato le condizioni contrattuali attraverso Sofàcile, la soluzione digitale di Sella Personal Credit per la proposizione a distanza dei prestiti personali e della cessione del quinto, i clienti potranno autenticarsi con il proprio Spid, ottimizzando tempi e modalità rispetto ai tradizionali processi e migliorando la customer experience. Il riconoscimento potrà avvenire anche tramite carta d’identità elettronica (cie), per il quale Namirial è stato recentemente certificato come service provider.

“L’opportunità di aprirsi e collaborare con realtà fintech, in un’ottica open, permette di offrire servizi sempre più innovativi alla clientela – ha commentato Giorgio Orioli, ad e direttore generale di Sella Personal Credit -. L’accordo con Namirial è un’ulteriore conferma della nostra costante attenzione nella ricerca di nuovi ed efficaci strumenti digitali per garantire la migliore esperienza d’uso al cliente e supportare il nostro network di agenti. Da oggi, grazie funzionalità dello Spid, si semplifica il processo di onboarding riducendo le tempistiche riducono in modo significativo e assicurando nel contempo sicurezza, efficienza e velocità nell’approvazione della richiesta”.