Sella Personal Credit riduce i tempi dei finanziamenti con l’intelligenza artificiale

Sella Personal Credit ha scelto la soluzione di advanced Ocr sviluppata dalla società 3rdPlace del gruppo Datrix e integrata nel sistema informativo di Ocs per ridurre le tempistiche di erogazione del credito grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la gestione della documentazione richiesta.

La nuova tecnologia, oltre alla lettura automatizzata dei documenti (testi, immagini, video, messaggi audio etc.), permette anche di convertirli e organizzarli in dati fruibili dal sistema, nonché di integrarli con ulteriori contenuti provenienti da fonti esterne. L’utilizzo di queste tecnologie consente la completa digitalizzazione dei flussi di lavoro (dalla lettura e controllo dei documenti fino alla riconciliazione e approvazione), rendendo quindi più efficiente l’attività di back-office e di conseguenza velocizzando il processo di erogazione del credito.

“Andare incontro alle esigenze dei nostri clienti, riducendo le tempistiche di erogazione dei finanziamenti, rappresenta per noi un obiettivo fondamentale – ha affermato Giorgio Orioli, amministratore delegato e direttore generale di Sella Personal Credit -. L’adozione della soluzione di Datrix integrata nel sistema Ocs va proprio in questa direzione e, grazie alle tecnologie di intelligenza artificiale, ci permette di ottimizzare la gestione e l’analisi di tutto il flusso documentale”.

“L’intelligenza artificiale è in grado di trasformare la gestione documentale del settore bancario, ottimizzando i sistemi, generando produttività ed efficienza”, ha aggiunto Mauro Arte, direttore generale di Datrix.

“Ocs è alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche in grado di automatizzare i processi di erogazione nel mercato del consumer credit, liberando risorse e creando valore per i propri clienti. Il progetto in corso con Spc ed il gruppo Datrix ne è un esempio concreto”, ha concluso Valentina Cianci, head of sales di Ocs.