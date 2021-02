Semplificazione contratti assicurativi, il 23 febbraio tavola rotonda de La Sapienza di Roma

“La semplificazione dei contratti assicurativi. Consenso, forma e trasparenza dall’età dell’emergenza all’età digitale”. È il titolo del convegno webinar, che si terrà il 23 febbraio dalle 16:30 alle 18:30. A organizzarlo è la cattedra di Banking and Financial Regulation dell’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con il gruppo Helvetia.

Il tema, cruciale per i suoi molteplici aspetti, legati alla formazione della volontà contrattuale, all’efficienza del mercato e alla tutela dei consumatori di prodotti assicurativi nel segno della trasparenza delle condizioni applicate, è reso ancor più complesso dagli attuali effetti della pandemia da covid-19 e dall’irrompere dell’innovazione tecnologica.

La relazione di base sarà tenuta da Domenico Siclari, ordinario di diritto dell’economia e dei mercati finanziari all’Università La Sapienza di Roma.

Seguirà una tavola rotonda coordinata da Filippo Cucuccio, direttore generale dell’Associazione Nazionale per lo Studio dei Problemi del Credito, alla quale partecipano: Stefano De Polis, segretario generale Ivass; Dario Focarelli, direttore generale Ania; Gianfranco Torriero, vice direttore generale Abi; Vincenzo Sanasi d’Arpe, straordinario di diritto dell’economia all’Università G. Marconi di Roma e amministratore delegato di Consap; Fabio Carniol, general manager di Helvetia Italia ed Helvetia Vita e Giovanni Calabrò, direttore generale della direzione tutela del consumatore dell’Antitrust.

Per partecipare ci si può collegare a Google Meet, seguendo il link: meet.google.com/vnf-aoig-mwo

Locandina convegno Sapienza 23 febbraio 2021