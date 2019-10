Sfratti, Solo Affitti: in Italia ogni giorno 153 provvedimenti per morosità

Roma si conferma Capitale anche per il numero di sfratti emessi ogni giorno: una media quotidiana di oltre 16 nuovi provvedimenti nel 2018, per un totale di 6.113 nell’anno. È quanto emerge da un’analisi di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata nelle locazioni con 300 agenzie.

I numeri rendono bene l’idea del problema a livello provinciale, ma anche italiano. Non sono da meno, infatti, le altre grandi città come Napoli, seconda con una media di 9,6 sfratti al giorno (3502 in un anno), e Torino con 9,5 a (3.468). Va un po’ meno peggio a Milano, con 7 nuovi sfratti al giorno (2.566) e Bari (4,6 al giorno -1.693), che precede di poco Palermo (4,1 – 1.510). Più di 3 provvedimenti al giorno sono stati emessi nelle province di Varese (1.207 in tutto il 2018) e Caserta (1.181) pur essendo meno popolate, prova di una maggiore frequenza del fenomeno. Il numero di nuovi sfratti emessi si riduce di intensità nelle province di Sondrio, Agrigento, Rimini, Venezia, Benevento, Caltanissetta, Catanzaro e Belluno, dove Solo Affitti ha riscontrato una media di un nuovo sfratto a settimana.

“I dati che abbiamo elaborato – ha sottolineato Isabella Tulipano dell’ufficio studi Solo Affitti – destano non poca preoccupazione. Guardando i numeri assoluti si evince che in Lombardia nel 2018 sono stati emessi 24 nuovi sfratti al giorno, quasi 20 nel Lazio e 16,5 in Campania (6.029). Numeri a doppia cifra abbiamo rilevato anche in Piemonte, dove i nuovi provvedimenti emessi quotidianamente sono stati 15,4 ma la situazione non è tranquilla neppure in Puglia (12,7), Emilia-Romagna (11,4) e Toscana (10,5)”.

Tra le regioni dove sono più frequenti i casi di sfratti per morosità troviamo sicuramente le regioni più “popolose” come Lombardia e Lazio, andando a colpire anche le altre principali regioni da nord a sud.

“Questo scenario – ha aggiunto Tulipano – ci induce da anni a curare minuziosamente la selezione degli inquilini, proprio per garantire ai proprietari di casa la massima tranquillità e la puntualità dei pagamenti dei canoni. Il rischio insolvenza, poi, può essere annullato utilizzando garanzie dedicate, come Affittosicuro, che ormai proponiamo gratuitamente ai proprietari di casa che si rivolgono a noi per rendere l’investimento immobiliare sicuro. Questo tipo di copertura rende il rendimento da locazione non solo un buon guadagno, ma anche un guadagno sicuro”.