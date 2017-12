Share, incontro con l’Ivass il 17 gennaio

di

Share, Software House Assicurative in Rete, associazione nazionale senza scopo di lucro, che raggruppa le principali aziende produttrici di software per il settore assicurativo, è stata convocata dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) per un incontro previsto per il 17 gennaio 2018. Lo ha comunicato il presidente del consiglio direttivo di Share, Giuseppe Gulino, subito dopo aver ricevuto l’invito ufficiale da Ivass.

“Questo incontro – ha dichiarato Giuseppe Gulino – ha per noi lo scopo di presentare gli obiettivi raggiunti (come l’interconnessione tra le primarie piattaforme di compagnie di assicurazione ed intermediari) e quelli che ci prefiggiamo nell’imminente futuro per dare un valido contributo nell’affrontare i cambiamenti tecnologici e normativi (Gdpr, Idd, Privacy) che riguarderanno tutti indistintamente. Il nostro intento è consentire ai nostri clienti e ai consumatori finali di cogliere appieno la “rivoluzione industriale” dei nostri tempi e Share vuole essere l’influencer tecnologico del contesto assicurativo”.

In questo contesto, ha aggiunto Gulino, “la velocità con cui cambiano le cose è la caratteristica principale, da qui l’esigenza di allestire processi nuovi e fare interagire le piattaforme informatiche che oggi popolano l’ecosistema digitale. C’è la necessita, per obblighi di legge, di trasmettere dati/informazioni e quindi adottare nuovi ‘standard e codifiche’ per far sì che le piattaforme possano ‘parlarsi’. La nostra associazione si sente pronta per dare un contributo sostanziale nella definizione delle nuove regole. Il cambiamento non deve rimanere solo a parole. Il cambiamento riguarda tutti, e non si affronta senza il coinvolgimento di tutti”.

