Sia lancia una nuova piattaforma digitale per i pagamenti istantanei

di

Sia lancia Sia EasyWay, la nuova piattaforma digitale che consente a banche e altri Payment Service Provider (Psp) di gestire a livello europeo i pagamenti istantanei disponibili dal 21 novembre sull’infrastruttura RT1 di Eba Clearing sviluppata da Sia, nonché tutti gli altri strumenti di pagamento e incasso Sepa.

Dal 21 novembre, cittadini e imprese di 34 paesi dell’Area Unica dei pagamenti in euro (Sepa) possono inviare e ricevere denaro fino a 15.000 euro per singola operazione in meno di 10 secondi attraverso un servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, in linea con lo schema Sepa Instant Credit Transfer (bonifico con accredito immediato e irrevocabile) dello European Payments Council (Epc).

Sia EasyWay è stata realizzata con l’obiettivo di aiutare le istituzioni finanziarie e i Psp nell’adozione e gestione degli strumenti Sepa (come i bonifici Sct e gli addebiti diretti Sdd), degli instant payment e più in generale del nuovo scenario di open banking.

Tramite la rete Sianet che garantisce collegamenti sicuri e ultraveloci grazie a una nuova tecnologia di messaggistica a bassa latenza, Sia EasyWay fornisce l’accesso a RT1 di Eba Clearing ed è predisposta per connettere anche le altre Automated Clearing House (Ach) europee e future piattaforme di instant payment. “SIA EasyWay” opera come “hub” semplificando l’integrazione degli instant payment con i sistemi interni delle istituzioni finanziarie, riducendo i costi e i tempi di attivazione dei nuovi servizi. Ciò è reso possibile grazie ad un servizio “end-to-end” che copre l’intera filiera del pagamento: dall’ordine (order management) tramite tutti i canali utilizzati da banche e payment service provider – come ad esempio mobile, internet, punti vendita, etc. – alla gestione ed elaborazione delle transazioni (business process), fino ai collegamenti di rete (access gateway).

Tra i servizi ad alto valore aggiunto disponibili su Sia EasyWay, il monitoraggio e la prevenzione delle frodi, l’identificazione delle transazioni sospette, come nel caso dei finanziamenti delle attività terroristiche, e l’innovativo “mirror account” che rende i pagamenti istantanei sempre possibili anche durante i momenti di indisponibilità dei sistemi dei conti correnti (come avviene, ad esempio, nel corso di interventi di manutenzione).

All’inizio del 2018, l’introduzione della Payments Service Directive 2 (Psd2), cui le istituzioni finanziarie dovranno adeguarsi, favorirà l’ingresso nel mercato dei pagamenti di nuovi player anche non bancari, denominati “Third Party Payment Services Provider” (Tpp). In questo contesto, la piattaforma Sia EasyWay permetterà di garantire la compliance alla normativa e di cogliere le opportunità derivanti dallo sviluppo di nuovi servizi.

Sia lancia una nuova piattaforma digitale per i pagamenti istantanei ultima modifica: da