Sigla Credit, Diego Perego nominato responsabile marketing strategico e lead origination

Sigla Credit, società controllata dal fondo Alchemy Special Opportunities Fund, specializzata in finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nomina Diego Perego come responsabile marketing strategico e lead origination.

Diego Perego collaborerà con Giovanni Signorelli (Responsabile Canale Diretto e Sviluppo Nuovi Canali) per l’attività di Lead Origination e risponderà direttamente all’Amministratore Delegato per l’attività di Marketing Strategico.

Coordinando un team di tre persone, Diego si occuperà di sviluppare la digital strategy di Sigla Credit, affiancando al segmento B2B, sul quale la società è già attiva, la presenza diretta su tutti i media digitali (Google, Facebook, Linkedin,ecc…) e identificando gli strumenti migliori per sfruttare le potenzialità di questo canale.

“L’obiettivo – ha dichiarato Vieri Bencini, amministratore delegato di Sigla Credit – è accelerare la crescita dei canali remoti, rafforzando il nostro posizionamento in questo spazio strategico”.

“Crediamo Diego possa portare competenze complementari a quelle sviluppate fino ad ora, con l’obiettivo di rafforzare la crescita sui canali digitali”, ha aggiunto Giovanni Signorelli, responsabile Canale Diretto e Sviluppo Nuovi Canali.

Perego ha un’ampia esperienza nell’ambito del marketing maturata nel corso degli anni: entrato in Italiaonline nel 2016 come Program Manager, ha assunto nell’azienda ruoli di sempre crescente responsabilità, dapprima come Field Sales manager – Account Manager e successivamente, da marzo 2018, in qualità di Head of Lead Generation and Partnership Strategy, con l’obiettivo di incrementare le opportunità di up/cross selling sulla customer base e di estrazione di valore dal mercato potenziale. Precedentemente, dal 2005 al 2011, ha lavorato in Seat Pagine Gialle dove ha ricoperto il ruolo di Business Controller – Sales Analyst e dove si è occupato, tra le altre cose, di segmentazione del territorio con strumenti di georeferenziazione/ geomarketing, elaborazione di forecast periodici, analisi degli scostamenti rispetto al budget e pianificazione e misurazione delle azioni a supporto dei risultati.

Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano ed Executive Master in Sales an Marketing presso la Business School dell’Università di Bologna.