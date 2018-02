Siglato accordo tra Apsp e AssoFintech

Apsp , l’Associazione prestatori servizi di pagamento, che annovera tra sui membri i principali player nazionali e internazionali del settore incasso e pagamenti, e Assofintech , l’Associazione italiana portali fintech e insurtech, che rappresenta le società fintech e insurtech in Italia, hanno sottoscritto un quadro di collaborazione sui temi di interesse comune e in particolare nella promozione di attività volte a stimolare la diffusione della cultura dell’innovazione e la crescita dell’economia digitale.

L’Associazione italiana prestatori servizi di pagamento nasce con l’obiettivo di favorire lo sviluppo, l’informazione e la conoscenza della moneta elettronica e più in generale di tutti i prestatori di servizi di pagamento, promuovendo l’attività di carattere culturale a essi connessa mediante tavole rotonde, convegni e conferenze.

L’expertise di cui è forte l’Associazione è espressione di tante aziende leader di mercato, (tra cui Nexi, Telepass Pay,Sisal, Lottomatica, Mercury Payment Services – già Setefi, Factorcoop, Euronet, Diners,PayPal, Samsung, Banco Posta di Poste Italiane, Banca 5 del gruppo Intesa Sanpaolo, Banca Sella, CheBanca!, Iccrea, Sia , TAS Group, Ingenico, Verifone, Reply, Hitachi, Ntt Data, Euronet, Bnl Positivity, Edenred e molte altre), elemento chiave che le ha permesso di diventare negli anni un interlocutore importante per le Istituzioni cui collabora svolgendo un ruolo attivo nel processo legislativo e regolamentare, , per creare un contesto favorevole allo sviluppo dei servizi e sistemi di pagamento.

L’Associazione Italiana Portali Fintech e Insurtech, nata a fine 2017 con l’obiettivo di rappresentare i soggetti attivi nel settore fintech e insurtech a dialogare con le Istituzioni in tema di norme e regolamenti da applicarsi al settore, a promuovere la conoscenza, anche attraverso momenti comuni di divulgazione, e la crescita qualitativa degli imprenditori, anche nel quadro di un codice etico comune.

Assofintech ha in corso, sino al prossimo 28 febbraio, la campagna di adesioni early bird per il prossimo anno, in vista di un 2018 ricco di iniziative e impegni. A oggi Assofintech conta già una ottantina di associati, tra i quali si contano rappresentanti di Blue Financial Communication, Borsa del Credito, Cerved, Consultique, Crif, EdiBeez, [email protected], Fintastico, Frigiolini&Partners Merchant, Housers, Intermonte, Orrick, Oval Money, Pmi Capital, Prometia, Sia, SocGen Securities Services, Soisy, VareseNext. Ad Assofintech ha aderito anche la stessa Associazione Italiana Equity Crowdfunding (Aiec), in rappresentanza di tutte le piattaforme.