Simedia scrive all’Oam: sospensione dei termini inerenti le procedure sanzionatorie e di cancellazione dagli elenchi fino al 31 luglio e costituzione di un “Fondo salva agenti”

Una sospensione di tutti i termini inerenti le procedure sanzionatorie e di cancellazione dagli elenchi fino al 31 luglio 2020 e la costituzione di un “Fondo salva agenti”. È quanto propone il Simedia in una lettera indirizzata all’Organismo agenti e Mediatori (Oam).

“La scrivente associazione sindacale – si legge nella missiva – ritiene opportuno proporvi la sotto riportata richiesta per attenuare il disagio della categoria degli agenti in attività finanziaria e dei Collaboratori in un momento storico e di assoluta straordinarietà legata all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo. In un questo periodo di lockdown sono assolutamente vietati tutti gli spostamenti e, pur se la categoria è compresa fra quelle indicate come ‘attività essenziale’, risulta assolutamente difficoltoso e altrettanto pericoloso per la salute pubblica, tenere comportamenti dinamici e tempestivi anche per dar seguito alle richieste di documentazione voluta dall’ufficio vigilanza, oppure il semplice appuntamento con un il sindacato per una richieste di assistenza. E altresì doveroso ricordare che anche la sottoscrizione di nuovi mandati e/o comunque l’ordinaria gestione amministrativa è oramai pressoché paralizzata.



Pertanto siamo a richiedervi la sospensione di tutti i termini inerenti le procedure sanzionatorie e di cancellazione dagli elenchi per il periodo di emergenza sanitaria Covid-19 stabilito dal governo ad oggi individuato al 31/07/2020.



Inoltre, visto che oggi ci troviamo in una situazione imprevista e che ci ha colto senza strumenti idonei a tutelare al meglio la categoria, siamo a promuovere un tavolo tecnico con le associazioni delle mandanti per discutere la proposta per costituzione di un ‘Fondo salva agenti’. Il ‘Fondo salva agenti’, che nella nostra intenzione dovrebbe essere gestito dall’Oam, sarebbe alimentato dalle preponenti e dagli agenti/collaboratori attraverso versamenti calcolati in percentuali sul fatturato di quest’ultimi. Si andrebbe così a costituire prima, e alimentare, poi, una dotazione finanziaria che potrebbe essere usata per far fronte

alle situazioni di gravi difficoltà degli agenti/collaboratori oggettivamente riscontrate da un apposito organo. Vi chiediamo quindi che l’Oam si faccia promotore di queste istanze a tutela della nostra categoria”.