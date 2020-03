Simedia, indicazioni agli agenti in attività finanziaria per poter chiedere il bonus di 600 euro

“A seguito dell’intervento del sottosegretario del Mef Cecilia Guerra, abbiamo chiaro il fatto che anche noi agenti in attività finanziaria e collaboratori rientriamo nella categoria che ha diritto al bonus di euro 600 come previsto dall’art. 28 del decreto ‘Cura Italia’” . È quanto scrive il Simedia in una nota agli associati.

“Le procedure per poter richiedere suddetta indennità ancora non sono state indicate ma è certo che è l’Inps l’ente a cui dover inoltrare la richiesta – continua il Simedia -.Per poter accedere ai servizi on line dell’Inps, tra cui suddetta richiesta, è necessario autenticarsi tramite:

• PIN

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=50272

• SPID

https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=49382

Pertanto, qualora non fossi ancora in possesso di una delle 2 credenziali di accesso,

ti invitiamo a provvedere nei tempi più brevi e farne richiesta”.

