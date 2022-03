+Simple: finanziamento da 90 mln da Kkr e 3 acquisizioni in Europa

+Simple, piattaforma europea dedicata all’insurance brokerage digitale, ha annunciato oggi di aver rafforzato il proprio business grazie a un finanziamento per la crescita dal valore di 90 milioni di euro erogato da Kkr, società di investimento a livello globale. L’azienda ha inoltre acquisito tre broker indipendenti: Aians in Francia, Carl Rieck Assecuradeur in Germania e Marintec, una underwriting agency in Italia. Sia il finanziamento sia le acquisizioni sono soggette alle consuete condizioni per il closing.

“Il finanziamento per la crescita e la ricapitalizzazione degli attuali azionisti, guidati da Kkr attraverso il suo Next Generation Technology Growth Fund II, consentiranno a +Simple di proseguire nel percorso di espansione strategica della propria piattaforma, supportata dalle solide e ampie competenze e risorse di Kkr nel settore assicurativo e nella sua piattaforma globale multi-asset class. I fondatori di +Simple, Kkr e gli attuali investitori Eurazeo e Speedinvest, hanno preso parte al finanziamento insieme a Tikehau Capital, che ha acquisito una partecipazione nell’azienda e ha raccolto capitali di debiti per accelerare ulteriormente la crescita di +Simple”, si legge in un comunicato stampa.

Le recenti acquisizioni consolidano il network di distribuzione di +Simple in mercati finali specialistici, in particolare nel settore medico-sanitario e fra le piccole imprese:

Alians , fondata nel 1980, è un broker assicurativo e società di consulenza francese specializzata in business risk nella medicina non convenzionale. L’azienda ha un fatturato di 2,5 milioni nel 2021, con tassi di crescita annuali di circa il 10%.

Fondata nel 1982, Carl Rieck Assecuradeur è una underwriting agency tedesca i cui principali clienti sono liberi professionisti e piccole imprese. Il fatturato del 2021 si è attestato a oltre 6 milioni di euro e l'azienda collabora con più di 2.000 broker locali.

è una underwriting agency tedesca i cui principali clienti sono liberi professionisti e piccole imprese. Il fatturato del 2021 si è attestato a oltre 6 milioni di euro e l’azienda collabora con più di 2.000 broker locali. Marintec, fondata nel 2000, è una delle poche agenzie di sottoscrizione specializzata nei rischi delle professioni mediche, con un network di oltre 100 distributori. Il fatturato 2021 si colloca a 1,5 milioni di euro e l’azienda stima una crescita a doppia cifra.

“Siamo onorati di dare il benvenuto a Kkr, uno dei fondi più rispettati a livello mondiale, e riteniamo che la loro esperienza nel settore assicurativo globale e il loro track record negli investimenti per la crescita ne facciano l’alleato ideale per sostenere il nostro sviluppo. Inoltre, la nostra capacità di raccogliere debito da un player come Tikehau Capital dimostra fiducia nella nostra strategia e nella capacità di generare sia forte crescita che profittabilità – ha affermato Eric Mignot, chairman and founder di +Simple -. Siamo lieti di poter aggiungere anche le competenze di Alians, Carl Rieck Assecuradeur e Marintec alla nostra piattaforma. Tali operazioni ci consentono di ampliare le nostre capacità di distribuzione e di servire al meglio le imprese di piccole dimensioni e i professionisti del settore salute, wellness e altre figure professionali in tutta Europa”.

“Siamo orgogliosi di investire in +Simple insieme al management team e di affiancare l’azienda nella sua prossima fase di crescita. +Simple è un leader tra digital broker per le piccole imprese e per i liberi professionisti in Francia ed è anche ben posizionato per crescere sia organicamente che per linee esterne in tutta Europa. La tecnologia, il business model e il management team di +Simple ci hanno estremamente colpito e non vediamo l’ora di sostenerne le ambizioni per accelerarne l’espansione in diversi mercati europei”, ha dichiarato Patrick Devine, director di Kkr.

“Tikehau Capital è lieta di supportare la crescita e la redditività di +Simple. Ringraziamo il management team di +Simple per averci accordato la loro fiducia. Oltre ad aver fornito una soluzione di private debt per il rifinanziamento, Tikehau Capital diventerà un partner di lungo periodo di +Simple, offrendo all’azienda i mezzi per capitalizzare le opportunità più interessanti nei mercati ad alta crescita”, ha commentato Laura Scolan, head of private debt for France di Tikehau Capital.

Fondata in Francia nel 2015, +Simple offre prodotti personalizzati per liberi professionisti e per le imprese di piccole dimensioni in specifici mercati end-to-end in Francia, Germania e Italia. Agisce da wholesale broker e acquista e vende prodotti assicurativi attraverso una rete di retail broker, partnership con insurance carrier e generalist broker che etichettano la tecnologia di +Simple come white-label e diretta ai clienti finali. Il fatturato è cresciuto del 100% nel 2021 a seguito dell’acquisizione di quattro aziende: April Entreprise Est, Aleade e S4Y nel 2020 e Crealinks in 2019, e l’azienda conta quasi 100.000 clienti gestiti da 500 operatori in Francia, Germania e Italia.