+Simple Italia, Giulio Pizzi nuovo direttore commerciale

+Simple, società francese che ha iniziato a operare quest’anno in Italia, ha nominato Giulio Pizzi nuovo direttore commerciale Italia, con il compito di sviluppare il network di collaborazioni orizzontali con società d’intermediazione assicurativa e l’obiettivo di definire 190 partnership commerciali nel primo anno di attività.

Originario di Vigevano, 49 anni, Pizzi ha intrapreso il percorso professionale interamente nel settore assicurativo coprendo incarichi manageriali in numerose società di brokeraggio e compagnie assicurative, nazionali e internazionali.

La proposta di +Simple, interamente digitale, è rivolta agli intermediari che non hanno in portafoglio prodotti in grado di rispondere ai bisogni assicurativi di determinate categorie professionali (avvocati, dottori commercialisti, ecc.) e imprenditoriali (piccole e medie imprese, artigiani, ecc.), nonché a coloro che non dispongono della tecnologia ideona per ampliare il proprio business.

+Simple Italia punta a incrementare i mandati con le principali compagnie assicurative, al fine di ampliare l’offerta prodotti a tutela dell’attività lavorativa delle diverse categorie professionali e imprenditoriali, per offrire soluzioni in grado di rispondere a tutti i loro bisogni assicurativi, come rc professionale, d&o, medmal e tutela legale, ma anche vita e salute, auto e mobilità, casa e tempo libero.

Tra gli accordi siglati, quello con Qbe Insurance Group, riguarda le coperture di responsabilità civile professionale (professional indemnity, pi) e a tutela di amministratori e manager (d&o – directors & officers liability) dai rischi di responsabilità civile.

L’attività di +Simple per gli intermediari è supportata dalla tecnologia robo broker, che sarà disponibile in Italia entro la fine del 2021 e contribuirà a facilitare l’attività di collocamento dei prodotti e sottoscrizione.