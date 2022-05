SimplyBiz affiancherà Elianto nella comunicazione

SimplyBiz ha ottenuto l’incarico di curare l’ufficio stampa, le relazioni con i media e l’attività di social media management della pmi innovativa Elianto per il 2022.

Elianto è una società nata a Pula, in provincia di Cagliari, per progettare, costruire e vendere impianti solari termodinamici “chiavi in mano”, per la produzione di energia elettrica, calore e refrigerazione. Gli impianti, che vanno dai 20 chilowatt elettrici ai 5 megawatt elettrici, grazie alla presenza dell’accumulo termico, consentono la produzione tri-generativa, singola o combinata, di energia elettrica, calore e raffrescamento in ambito civile e industriale.

Elianto ha in corso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma WeAreStarting, https://www.wearestarting.it/offering/elianto che ha raggiunto ad oggi quota 96.000 euro, superando l’obiettivo minimo di 50.000 euro, e proiettandosi verso il target massimo di 350.000 euro.

L’offerta consente agli investitori di sottoscrivere quote della società di due diverse categorie: quote di classe A, che offrono il diritto di voto in assemblea; quote di classe B, che non consentono tale diritto. Il valore stimato dalla società per questa operazione è di 3,1 milioni di euro per il 10% della società. La quota di classe A sarà assegnata a coloro che parteciperanno all’operazione per un importo complessivo, pari o superiore a 20.000 euro. La quota minima è di 500 euro.

“Abbiamo sviluppato una tecnologia che può essere adottata da diverse tipologie di aziende, come quelle della filiera agro-alimentare, chimica e tessile, ma anche alle realtà che si occupano della lavorazione di carta e legno, turismo e servizi. I nostri impianti possono essere installati per fornire energia agli hotel e sono perfetti per i Comuni che vogliono affidarsi a una fonte green per illuminare, riscaldare e raffrescare i centri per gli anziani, i palazzetti dello sport, le piscine e così via – spiega Piero Pili, ceo e founder di Elianto -. Con SimplyBiz racconteremo i prossimi sviluppi tecnologici e i prodotti che saremo in grado di immettere sul mercato grazie alla campagna di crowdfunding che sta per terminare”.

“SimplyBiz si è posta l’obiettivo di investire nelle start up e nelle pmi innovative nelle quali crede, affiancandole concretamente quando possibile. Elianto è una società sulla quale abbiamo puntato fortemente, scommettendo sin dal principio sulla riuscita del progetto. L’intesa che si è creata con il team della compagnia rafforza il nostro impegno per il raggiungimento degli obiettivi, che abbiamo già fatto nostri”, afferma l’amministratore unico di SimplyBiz, Flavio Meloni.