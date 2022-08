SimplyBiz affiancherà Mbility nella comunicazione

SimplyBiz ha ottenuto l’incarico di curare l’ufficio stampa, le relazioni con i media e l’attività di social media management della start up innovativa Mbility.

Fondata nel 2020, Mbility si pone l’obiettivo di agevolare l’incontro tra gli utenti con disabilità e le società di trasporti speciali, creando un ecosistema virtuoso che genera benefici in un segmento di clientela generalmente trascurato. La sua piattaforma digitale per la mobilità di persone con difficoltà motorie e/o disabilità fisica permanente o temporanea è stata premiata e finanziata dal Comune di Milano, dove il servizio è già attivo.

“Mbility è nata per rispondere alla grande frammentazione nell’offerta di servizi di trasporto attrezzati e alla scarsa o assente digitalizzazione dei gestori di questi servizi. E per aiutare le aziende di trasporto per persone con difficoltà motorie a impiegare al meglio le proprie flotte. La collaborazione con Mbility consente loro di lavorare di più e a noi di far circolare più velocemente il nome della piattaforma. Con SimplyBiz racconteremo l’ulteriore sviluppo della piattaforma digitale”, afferma il presidente e co-founder Alfonso Correale.

“All’inizio dell’anno SimplyBiz ha iniziato a investire nelle start up e nelle pmi innovative nelle quali crede, affiancandole concretamente quando possibile. Mbility è la quarta società sulla quale abbiamo puntato fortemente, insieme a Novafarm, Fitadvisor ed Elianto”, aggiunge l’amministratore unico di SimplyBiz, Flavio Meloni.

Un team vincente

Il team di Mbility è variegato e vanta anni di esperienza sia manageriale a livello internazionale e imprenditoriale (Alfonso Correale), sia it (Daniele Dolci) che nell’ambito dei trasporti e del sociale (Marco Amico). A maggio il gruppo del founder si è arricchito di due consulenti di esperienza: Matteo Brambilla, che coordinerà gli aspetti amministrativi e le partnership, e Daria Illy, che si occuperà di hr, organizzazione, pr e inclusion. Illy è anche parte dell’advisory board composto da personalità di spicco del mondo imprenditoriale e sociale come Oscar di Montigny (chief innovability & value strategy officer di Banca Mediolanum), Francesco Galli (presidente gruppo Sandonato), Luigi Passetto (consigliere nazionale Anglat), Alfredo Lovati (ceo di Beta80), Riccardo Zagaria (ceo Doc Generici) e Stefano Storti (partner Jakala).

Come funziona

Mbility rappresenta il punto di incontro tra la domanda di trasporti professionali da parte degli utenti con disabilità e le società attrezzate per il trasporto di carrozzine con personale qualificato. La start up è già attiva su Milano e hinterland, grazie al supporto del Comune di Milano.

Il servizio è erogabile in due modalità:

b2c: attraverso la user app, che consente agli utenti con difficoltà motorie di richiedere una corsa immediata o prenotare un trasporto per i giorni successivi;

b2b: attraverso una dashboard, che consente ai partner di Mbility (aziende, alberghi, tour operator, associazioni e organizzazioni) di calcolare un preventivo e pianificare uno più servizi per diversi utenti.

A livello pratico, gli utenti e i partner possono verificare in tempo reale, tramite la piattaforma digitale, la disponibilità di un veicolo attrezzato e il relativo costo per effettuare un trasporto o più corse programmate.

App e dashboard dedicate

Mbility è molto più di una semplice applicazione. Accanto all’app utente che permette di prenotare le corse, c’è anche quella per i driver. Quando un autista la attiva diventa visibile sulla piattaforma e può accettare una corsa, alla tariffa calcolata dall’algoritmo.